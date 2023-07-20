Megan Fox, ıslak elbiseyle cesur pozlar verdi

Amerikalı oyuncu Megan Fox, ormanda göğüslerini ve poposunu tamamen gösteren ıslak elbise ile verdiği pozlarla takipçilerinin ağzını açık bıraktı.

Fox, ağaç üstünde ve dereye dalarken poz verdi.

37 yaşındaki Fox, uzun tırnaklar, beyaz boyalı ayak tırnakları ve altın ayak yüzüğü ile cesur bir tarza sahip oldu.

Oyuncu, fotoğrafları Instagram hesabındanserisine "dördüncü ev boğa güneşi" şeklinde bir bir başlık ile paylaştı.

İlk fotoğrafta Fox,kameraya doğru eğilerek meme uçlarınıve vücut hatlarını gösterdi.

Başka bir karede, ıslak elbisesi vücuduna yapışmış halde, Fox'un poposu ve yan göğsü görünüyor. Takipçiler kısa süre içinde fotoğrafları yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Sports Illustrated dergisinin kapağında da yer alan Fox, cumartesi günü ormanda giydiği ufak yeşil ipli bikini ile çektiği fotoğrafları paylaşarak Instagramı salladı.

Fox'un ağaç dalında verdiği çekici pozlar, nişanlısı Machine Gun Kelly'i aşırı derecede etkiledi. Machine, fotoğraflara"eğer bu vahşi bir hayvanın görünümü ise, bana saldırsın izin verirdim" şeklinde yorum yaptı.