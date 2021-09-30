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Mehmet Ali Erbil ilk kez açıkladı: Emel Sayın ile üç ay aşk yaşadık! - Son Dakika

Mehmet Ali Erbil ilk kez açıkladı: Emel Sayın ile üç ay aşk yaşadık!

30.09.2021 01:01
Mehmet Ali Erbil ilk kez açıkladı: Emel Sayın ile üç ay aşk yaşadık!, System.String[]

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den büyük itiraf: Emel Sayın ile aşk yaşadım! Yaşadığı zor günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil, çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Emel Sayın ile aşk yaşadığını söyleyen Erbil, 'neden ayrıldığımızı açıklayamam' dedi.

Mehmet Ali Erbil bugün 'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlandı. Aşk hayatından bahseden Erbil, Emel Sayın ile birliktelik yaşadığını ilk kez itiraf etti.

'Genç kuşaktan Serenay Sarıkaya'yı beğeniyorum' sözleriyle gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, 'Serenay sana mesaj atsa onunla konuşur musun' sorusuna 'Piyasada benden önce adı çok geçmiş kişilerle birlikte olmadım, onları kınadığım anlamına gelmesin' cevabını verdi.

Sözlerine devam eden ünlü şovmen, daha önce hiç Magazin gündemine gelmeyen bir aşkını da itiraf etti. 'Çok sevdiğim hala görüştüğüm, her zaman benim yanımda olan iyiliğimde kötülüğümde çok önemli bir dostum... Emel Sayın'la 3 ay kadar beraberdim. Emel Sayın hastane sürecinde beni hiç yalnız bırakmadı. Hiç kaybetmediğim, birlikte yaşadığım dostum ama neden ayrıldığımızı açıklayamam. 'Aşkım Aşkım' dizisinden çok önce olan bir ilişkiydi...' ifadelerini kullandı.

Serenay Sarıkaya, Mehmet Ali Erbil, Emel Sayın, Erbil, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil ilk kez açıkladı: Emel Sayın ile üç ay aşk yaşadık! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil ilk kez açıkladı: Emel Sayın ile üç ay aşk yaşadık! - Son Dakika
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