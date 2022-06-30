Mehmet Ali Erbil'in hastane faturasına isyanına kardeşinden tepki geldi: 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil'in hastane faturasına isyanına kardeşinden tepki geldi: 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir

30.06.2022 16:56

Şovmen Mehmet Ali Erbil, "Özel hastanede 2 dakikalık muayene için 1300 TL ödedim. Resmen hırsızlık" sözleriyle isyan etmişti. Doktor kardeşi Yeşim Erbil'den konuya tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erbil, "İsyan edilecek bir durum yok, 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir" dedi.

Salı günü Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alan Mehmet Ali Erbil, hastaneye giderek acılı aileye taziyede bulundu. Gittiği özel hastanede sırtındaki yağ bezesini gösteren Erbil, 1300 TL'lik faturayı görünce tepki gösterdi. Erbil'in bu çıkışına doktor kardeşinden yanıt gecikmedi.

"2 DAKİKALIK MUAYENE İÇİN 1300 TL ÖDEDİM"

Özel hastanede ödediği fatura sonrası Beyaz TV'ye konuşan Erbil, "Hastaneye gitmişken sırtımdaki yağ bezesine benzeyen sivilceyi gösterdim. 2 dakika muayene oldum ve enfeksiyon kaptığını söyledi. Sonra sekreter ödemenin 1300 TL olduğunu söyledi. Allah kimseyi hastaneye düşürmesin. Kız kardeşim profesör ve randevuları dolu. Kardeşim durumu iyi olmayan köyden gelen hastalarının verdiği bir tavuk karşılığında 20 bin TL'lik ameliyatı yapıyor. Bunlar da 1300 TL'yi alarak sanki zengin olacaklar. Sağlık Bakanımız dünyada olmayacak reformlar yaptı. Allah beni devlet hastanesine düşürseydi bunların hiçbiri başıma gelmezdi. Özel hastaneler hırsız" diyerek veryansın etti.

DOKTOR KARDEŞİNDEN TEPKİ GELDİ

Sosyal medya hesabından takipçilerinde gelen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Yeşim Erbil, abisinin hastane isyanıyla ilgili bir soruyu da yanıtladı. Erbil, bir takipçisinin "Ağabeyinizin '2 dakikalık muayene için 1300 TL verdim' isyanı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine "Muayene ücretleri bu civarda. İsyan edilecek bir durum yok. İki dakikada tanı konuluyorsa bile bu 10-30 senelik birikimdir" ifadelerini kullandı.

Özel hastaneye ödediği 1300 TL'lik faturaya tepki gösteren Mehmet Ali Erbil'e doktor kardeşinden tepki: İsyan edilecek bir durum yok
Özel hastaneye ödediği 1300 TL'lik faturaya tepki gösteren Mehmet Ali Erbil'e doktor kardeşinden tepki: İsyan edilecek bir durum yok
Mehmet Ali Erbil'den özel hastane isyanı! 2 dakika muayeneye 1300 TL ödedi
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Mehmet Ali Erbil'den özel hastane isyanı! 2 dakika muayeneye 1300 TL ödedi Mehmet Ali Erbil'den özel hastane isyanı! 2 dakika muayeneye 1300 TL ödedi Mehmet Ali Erbil, Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği hastaneye gidince gözyaşlarına engel olamadı Mehmet Ali Erbil, Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği hastaneye gidince gözyaşlarına engel olamadı

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Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil'in hastane faturasına isyanına kardeşinden tepki geldi: 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil'in hastane faturasına isyanına kardeşinden tepki geldi: 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir - Son Dakika
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