Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasında Vatan Şaşmaz\'ı anarken duygusal anlar yaşadı

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Provokatörlerin "Neden?" sorusuna verdikleri yanıt daha skandal

Rahatsızlığından dolayı uzun yıllardır ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, Turnike yarışmasıyla yeniden ekrana döndü. Dün ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Erbil, yıllar önce vefat eden Vatan Şaşmaz'ı anmayı ihmal etmedi.

VATAN ŞAŞMAZ'IN SESİ KULLANILDI

Turnike yarışmasında Mehmet Ali Erbil stüdyoya anons edilirken Vatan Şaşmaz'ın sesi kullanıldı. Yıllar önce yayınlanan bir programdan kesilen sesin kullanıldığını söyleyen Erbil "Programın başında beni anons eden sesi tanıdınız mı? Vatan Şaşmaz'dı o. Daha önce beni anons etmişti rahmetli. 7 yıl oldu kaybedeli... Rahmetle anıyoruz kendisini" dedi. Şaşmaz'ın sesini yeniden dinleyen Erbil, duygusal anlar yaşadı.

VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Çocuklar Duymasın dizisindeki rolü ve sayısız projede sunuculuk yaparak geniş hayran kitlesi ulaşan Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul'daki bir otelde eski manken ve oyuncu Filiz Aker tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.