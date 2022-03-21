Mehmet Çelik Tam Not Aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Mehmet Çelik Tam Not Aldı

21.03.2022 22:39
Mehmet Çelik Tam Not Aldı

Yakışıklı oyuncu Mehmet Çelik önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

'Malazgirt 1071' dizisindeki performans ile dikkat çeken yakışıklı oyuncu Mehmet Çelik, Müdana isimli mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Film ile ilgili kendisi için çok olumlu geçtiğini ve çok güzel tepkiler aldığını dile getiren oyuncu, "Bizlerin de bununla ilgili izlediğinizde gerçekten o karaktere hayat vermiş olduğunu söyleyince çok mutlu olduğum, herkesin güzel ve böyle düşünmesi görüşleri için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Mehmet Çelik Tam Not Aldı

YORUMLAR
500
Malazgirt'te usta öğreticiler 'Geri Dönüşüm Kütüphanesi' oluşturdu Malazgirt'te usta öğreticiler 'Geri Dönüşüm Kütüphanesi' oluşturdu Son dakika haberi... Kaymakam Demirer'den şehit ailesi ve askerlere ziyaret Son dakika haberi... Kaymakam Demirer'den şehit ailesi ve askerlere ziyaret

Mehmet Çelik, Malazgirt, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Mehmet Çelik Tam Not Aldı - Son Dakika


Son Dakika
22:41 Zelenski, savaşın bitmesi için Rusya'nın öne sürdüğü şartlar hakkında açıklama yaptı: Biz ültimatomu ancak yok olduğumuzda uygulayabiliriz
22:34 Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin çarpıcı açıklama geldi: Bizi destekleyen Türk vatandaşlarına minnettarız
22:32 Polis memurunun 52 kilo patlayıcıyla yakalanması hakkında konuşan Bakan Soylu: Hedef İstanbul'du
22:27 Stefan Kuntz milli takıma çağrılmayan Arda Güler hakkında konuştu: 90 dakika bir kez bile oynamamış bir oyuncu
22:23 Eyüpspor-Adanaspor karşılaşmasına damga vuran anlar! Hakem aynı futbolcuya 3 kart gösterdi
22:15 Biden, siber saldırı uyarısında bulundu! Rusya'ya tepki göstererek: Püskürteceğiz, gerekirse cevap vereceğiz
20:41 Türkiye'yle karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda son anda değişiklik yaşandı! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı
20:34 Rusya, yaptırım kararı alan Japonya ile yürütülen barış müzakerelerini reddetme kararı aldı
20:23 Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olacak? Kritik toplantı sona erdi
20:16 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 80 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 933 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 22:45:41. #1.11#
SON DAKİKA: Mehmet Çelik Tam Not Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement