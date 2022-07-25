Mehmet Dinçerler ile Evlenen Hadise'den Flaş Hamle! - Son Dakika
Üye Girişi

Mehmet Dinçerler ile Evlenen Hadise'den Flaş Hamle!

25.07.2022 11:00
Mehmet Dinçerler ile Evlenen Hadise'den Flaş Hamle!

Geçtiğimiz nisan ayında işletmeci Mehmet Dinçerler ile evlenen şarkıcı Hadise'den flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile 1,5 yıllık birlikteliğini sonlandırdıktan sonra aradığı aşkı iş insanı Mehmet Dinçerler'de buldu.

İlişkileri başladığı ilk günden bu yana çok konuşulan çift, geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız evlendi.

'SOYADI' GÜNCELLEMESİ

Merakla beklenen nikah töreniyle ilgili sessizliğini koruyan 36 yaşındaki şarkıcı, Twitter ve TikTok hesaplarında adının yanında "Dinçerler" soyadını ekledi.

Mehmet Dinçerler ile Evlenen Hadise'den Flaş Hamle!

Instagram'da 13,8 milyon takipçisi bulunan Hadise, buradaki soyadında bir güncelleme yapmadı.

'DÜĞÜN YAPMAYACAKLAR' İDDİASI

Hadise'nin eşinin borçları nedeniyle hayli sıkkın olduğu hatta Dinçerler'in borçları nedeniyle yurt dışındaki düğün hayalini rafa kaldırdığı da söyleniyor.

HADİSE KİMDİR?

Hadise nereli ve kaç yaşında; Hadise, 22 Ekim 1985 tarihinde Belçika'nın Anvers kentinde dünyaya geldi. Hadise aslen Sivaslıdır. 36 yaşındadır.

'Hülya' adında bir ablası, 'Derya' ve 'Murat' adlarında iki kardeşi vardır.

Annesi ve babası 1972 yılında çalışmak üzere Belçika'ya gitti. Hadise, üniversite eğitimini pazarlama ve çağdaş diller üzerine aldı. Müziğe olan ilgisi dolayısıyla mesleğini yapmadı, ailesinin de desteğiyle müzik eğitimi aldı.

Hadise 11 yaşındayken anne ve babası evliliklerini sonlandırdı. 18 yaşına geldiğinde Idol yarışmalarının Belçika ayağı olan Idool 2003'e katıldı. Yarışma sonucunda ilk 10'a giremedi fakat 6 ay sonra bir albüm teklifi aldı. Teklifi kabul etmesinin ardından albüm hazırlıklarına başladı.

İlk şarkısı 'Sweat'i 1 Kasım 2004'te single olarak satışa sundu. Mayıs 2005'te ikinci single'ı 'Stir Me Up'ı yayınladı ve ilk klibini de bu şarkıya çekti. Şarkı sayesinde adı Türk basınında yer aldı. Ekim 2005'te üçüncü single'ı 'Milk Chocolate Girl'ü satışa sundu. Kasım 2005'e gelindiğinde ilk stüdyo albümü 'Sweat'i yayınladı. Albümde yer alan 'Ain't No Love Lost' ve 'Bad Boy' şarkılarını single olarak da satışa sundu.

Şarkıcı, Eylül 2007'de ikinci stüdyo albümünün ilk single çalışması 'A Good Kiss'i yayımladı ve klibini İstanbul'da çekti. Şubat 2008'de albümün ikinci single'ı 'My Body' yayınlandı. Şarkının klibi Şenol Korkmaz yönetmenliğinde çekildi.

Haziran 2008'de yayımlanan Serdar Ortaç albümü Nefes'te yer alan 'Düşman' şarkısında düet şarkıcısı olarak yer aldı. Aynı ay içinde ikinci stüdyo albümü 'Hadise'yi piyasaya sürdü. Albümdeki 10 şarkının sözlerini Yves Gaillard ile birlikte yazdı. Bunun yanı sıra 'A Good Kiss' şarkısının Türkçesi olan ve Sezen Aksu tarafından yazılan 'Deli Oğlan'ı da albüme ekledi.

Ağustos 2008'de, MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde En İyi Türk Şarkıcı kategorisinde aday olarak gösterildi fakat ödülü Emre Aydın kazandı.

EUROVISION'A KATILMA SÜRECİ

Hadise'nin 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye temsil edebileceğine dair ilk haberler 2007 yılının sonlarında çıktı. Ekim 2008'de şarkıcının 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edeceği açıklandı. 31 Aralık 2008'de, Sinan Akçıl ve Stefaan Fernande ile birlikte yarışma için oluşturduğu 'Düm Tek Tek' şarkısını ilk kez TRT'de seslendirdi.

16 Mayıs 2009'da Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen yarışmada Azerbaycan, Belçika, Birleşik Krallık, Fransa, İsviçre ve Makedonya'dan tam puan aldı; toplamda 177 puana ulaşarak, Norveç, İzlanda ve Azerbaycan'ın ardından dördüncü oldu.

HADİSE'NİN ÖZEL YAŞAMI

1985 doğumlu olan Hadise, 2022 yılı itibarıyla 36 yaşındadır

Hadise, geçtiğimiz aylarda iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenmiştir.

Ana dili Türkçenin yanı sıra iyi seviyede Felemenkçe, Fransızca, Almanca ve İngilizce konuşabilmektedir.

YORUMLAR
500
Hadise Açıkgöz soyadını değiştirdi! Sadece Instagram'a eklemedi Hadise Açıkgöz soyadını değiştirdi! Sadece Instagram'a eklemedi Ferrero Belçika'da yeniden üretime başladı ama raflarda sürpriz yumurta yok Ferrero Belçika'da yeniden üretime başladı ama raflarda sürpriz yumurta yok Gümüşçüler gurbetçilerden umduğunu bulamadı Gümüşçüler gurbetçilerden umduğunu bulamadı
Kaynak: Snob Magazin

Mehmet Dinçerler, Belçika, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Dinçerler ile Evlenen Hadise'den Flaş Hamle! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
16:51 Nazan Öncel'in ev fiyatlarıyla ilgili yorumuna Cenk Eren'den dikkat çeken yanıt
16:47 Trump, LGBT'yi öne çıkaranlara tepki gösterdi: Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış
16:43 Şeyma Subaşı, evlenme kararı alıp ayrıldığı eski sevgilisi Modammed Alsaloussi ile tekrar barıştı!
16:39 Otomobilde stokçuluk tartışmaları vardı! Ticaret Bakanlığı harekete geçti
16:24 Spor yorumcusu Cem Dizdar sunucuyu çileden çıkardı: Her soru mantıklı mı oluyor? Ne yapayım ağabey!
16:21 Zorbalığa uğradığı için ormana kaçtı! Yıllar sonra köyüne getirildi
16:13 Çapkınlığıyla ün salan fenomen Dan Bilzerian evlendi! Düğün paylaşımına "kurgu" diyenler çoğunlukta...
16:07 Gündüz vakti gözlerinin önünde çocuk kaçırıldı! Fransızların umrunda olmadı
15:58 Gece kulübünde facia! Sevgilisini kucağına alan adam ortalığı karıştırdı
15:57 Niğde'de 'pompalı tüfekli' arazi kavgası! 2'si kardeş 3 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 17:12:18. #1.13#
SON DAKİKA: Mehmet Dinçerler ile Evlenen Hadise'den Flaş Hamle! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement