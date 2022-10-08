Mehmet Dinçerler...KAYIP SÜPÜRGE HAKKINDA KONUŞMADI - Son Dakika
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Mehmet Dinçerler...KAYIP SÜPÜRGE HAKKINDA KONUŞMADI

08.10.2022 10:38
Mehmet Dinçerler...KAYIP SÜPÜRGE HAKKINDA KONUŞMADI

Şarkıcı Hadise ile 5 aylık evliliğini tek celsede bitiren iş insanı Mehmet Dinçerler, önceki akşam Bebek'te bir mekan çıkışı görüntülendi. Şarkıcıyla yaşadığı evden ayrılırken robot süpürge ve gümüş tepsi aldığı ileri sürülen Dinçerler, soruları yanıtsız bıraktı.

Bir yıllık ilişkilerini 30 Nisan'da nikah masasına taşıyan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, özel hayatlarıyla bir süredir gündemden düşmüyor. Hadise'nin eski ilişkisinin her daim gündeme gelmesi ve Mehmet Dinçerler'in aile şirketlerinin borçlarından dolayı yaşanan sorunlarla uğraşan ikili, 30 Eylül 2022'de Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen dava sonrası boşandı.

Şarkıcı Hadise'den boşanan iş insanı Mehmet Dinçerler, önceki akşam Bebek'te bir mekan çıkışı görüntülendi. Düğünde takılan takılar ve son olarak boşandıktan sonra sadece evdeki robot süpürge ve Hadise'yi isteme törenindeki gümüş tepsiyi aldığı haberlerini soran muhabirlere cevap vermeyen Dinçerler, arkadaşı ile beraber mekanın önüne sıfır yanaştırdıkları arabasına binerek gözlerden kayboldu.

Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler, hakkındaki iddiaları sessiz bıraktı

YORUMLAR
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Kerimcan Durmaz'dan Mehmet Dinçerler Açıklaması! Kerimcan Durmaz'dan Mehmet Dinçerler Açıklaması! Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler, ayrılık sonrası robot süpürge ve gümüş tepsiyi geri aldığı iddialarını cevapsız bıraktı Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler, ayrılık sonrası robot süpürge ve gümüş tepsiyi geri aldığı iddialarını cevapsız bıraktı
Kaynak: Magazinkolik

Mehmet Dinçerler, Hadise, Bebek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Dinçerler...KAYIP SÜPÜRGE HAKKINDA KONUŞMADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mehmet Dinçerler...KAYIP SÜPÜRGE HAKKINDA KONUŞMADI - Son Dakika
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