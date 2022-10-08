Mehmet Dinçerler...KAYIP SÜPÜRGE HAKKINDA KONUŞMADI

Bir yıllık ilişkilerini 30 Nisan'da nikah masasına taşıyan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, özel hayatlarıyla bir süredir gündemden düşmüyor. Hadise'nin eski ilişkisinin her daim gündeme gelmesi ve Mehmet Dinçerler'in aile şirketlerinin borçlarından dolayı yaşanan sorunlarla uğraşan ikili, 30 Eylül 2022'de Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen dava sonrası boşandı.

SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Şarkıcı Hadise'den boşanan iş insanı Mehmet Dinçerler, önceki akşam Bebek'te bir mekan çıkışı görüntülendi. Düğünde takılan takılar ve son olarak boşandıktan sonra sadece evdeki robot süpürge ve Hadise'yi isteme törenindeki gümüş tepsiyi aldığı haberlerini soran muhabirlere cevap vermeyen Dinçerler, arkadaşı ile beraber mekanın önüne sıfır yanaştırdıkları arabasına binerek gözlerden kayboldu.