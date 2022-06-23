Mehmet Yüzüak'tan Bülent Ersoy'a Uyarı - Son Dakika
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Mehmet Yüzüak'tan Bülent Ersoy'a Uyarı

23.06.2022 15:21
Mehmet Yüzüak'tan Bülent Ersoy'a Uyarı

Bülent Ersoy'un 1.5 milyonTL değerinde şifreli ve asansörlü mezarlık yaptıracağı iddia edilmişti. Usta söz yazarı Mehmet Yüzüak, 80'li yıllarda aynı evi paylaştığı yakın arkadaşı Bülent Ersoy'u "ölü yatırım" diyerek uyardı. İşte detaylar...

Yakın arkadaşı yapımcı Fevzi Siverek'in 1,5 milyonluk asansörlü şifreli derin mezarlık hazırlattığı haberleriyle gündeme gelen Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy, medyada yer alan haberlere sert tepki göstererek "Ölmedim arkadaşlar" notuyla sosyal medyadan açıklama yapmıştı.

Bülent Ersoy'un açıklamasının ardından geçmişte filmlerinin müziklerini de yapan ve birçok şarkısına söz yazarı olan destek veren Mehmet Yüzüak'tan ilginç bir açıklama geldi.

"ÖLÜ YATIRIM DEDİKLERİ HERHALDE BU"

Mehmet Yüzüak sosyal medya hesabından; "Canım arkadaşım, lütfen aklını başına topla. Asansörlü mezar, şifreli mezar, ölü yatırım dedikleri herhalde budur!.." yazılı bir post paylaştıktan sonra altına Bülent Ersoy'u etiketleyerek; "Yüce Allahım sana uzun ömürler versin canım arkadaşım" notunu düştü.

ERSOY'UN KARA GÜN DOSTU

Mehmet Yüzüak ve Bülent Ersoy'un dostluğu çok eski yıllara dayanıyor. 12 Eylül 80 darbesi sonrasında Ersoy ile birlikte mahkemeye çıkarak yargılandılar. Ersoy, Yüzüak'ı Baykal davasında da tanık olarak göstermişti.

Yüzüak, Bülent Ersoy'un "Yüz Karası" adlı sinema filminin müziklerini yapmış, Ersoy da "Sevgilim Var Gurbette Onu Sevdim İzmir'de", "Biride Bir Bini de Bir", "Yüz Karası" adlı eserleri seslendirmişti.

"Kemancı" şarkısıyla ünlenen Mehmet Yüzüak'ın eserlerini; Zeki Müren, Bülent Ersoy, Gülden Karaböcek, Neşe Karaböcek, Emel Sayın, Gönül Yazar, Gönül Akkor, Hülya Avşar, Muazzez Abacı, Adnan Şenses, Tanju Okan, Ahmet Özhan, Mediha Şen Sancakoğlu, Seda Sayan, Cenk Eren, Umut Akyürek gibi ünlü isimler okudu.

"BÖYLE GÜNDEME GELMESİ ÜZÜCÜ"

Magazinsortie'den Olcay Ünal Sert'e konuşan Mehmet Yüzüak; Bülent Ersoy'un kara gün dostu olduğunu belirterek "Türk müziğine damga vurmuş bir ismin yaşarken mezar yeri haberleriyle gündeme gelmesi üzücü" dedi.

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Kaynak: Snob Magazin

Bülent Ersoy, Magazin, Son Dakika

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