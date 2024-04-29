Melek Baykal, Çağla Şıkel ve Alişan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Melek Baykal, Çağla Şıkel ve Alişan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu

Melek Baykal, Çağla Şıkel ve Alişan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu

Duayen oyuncu Melek Baykal, Müjdat Gezen'in YouTube programına konuk oldu. Baykal, 2004-2007 yılları arasında ekrana gelen 'Cennet Mahallesi' dizisinde birlikte rol aldığı Çağla Şıkel ve Alişan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Proje aşamasında Çağla Şıkel'i ve Alişan'ı istemediğini söyleyen Baykal, ikisine karşı çıktığını belirtti. İnanoğlu'nun ısrarı üzerine kabul ettiğini ve sonunda doğru bir karar olduğunu gördüğünü ifade etti.

29.04.2024 11:12
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Duayen oyuncu Melek Baykal, Müjdat Gezen'in YouTube programına konuk oldu.

Baykal, 2004-2007 yılları arasında ekrana gelen 'Cennet Mahallesi' dizisinde birlikte rol aldığı Çağla Şıkel ve Alişan hakkında çarpıcı açıklamada bulundu.

"MANKEN VE TÜRKÜCÜ İLE OYNAMAM"

Proje aşamasında Çağla Şıkel'i ve Alişan'ı istemediğini söyleyen Melek Baykal, "Ben ikisine de karşı çıkmıştım. Yapımcımız rahmetli Türker İnanoğlu'na 'Beni affedin. Bir manken ve bir türkücü ile oynamam' dedim.

İnanoğlu da 'Sen bana güven, olacak' dedi, gerçekten de oldu. Türker ağabey havayı çok iyi koklayan bir adamdı. Çağla 20-21 yaşlarında çok gençti. İlk set günümüzde saçlar bukle bukle, takma kirpikler ful makyaj geldi, sesimi çıkarmadım.

Çağla sürekli kameraya bakıyordu. İlerleyen günlerde dayanamayıp çektim kenara, 'Top model Çağla'yı unut. Burada 'Pembe'nin kızı 'Sultan'sın. Takma kirpiklerini de çıkar' dedim.

İkiletmedi, söylediklerimi harfiyen uyguladı. Alişan da kendisini başkasının seslendirmesini isteyince çok sinirlendim. 'Sana başkası ruh veremez' diyerek onu dublaj stüdyosunda itekledim, giriş o giriş" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Melek Baykal, Çağla Şıkel ve Alişan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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