Melek Mosso... 'KEPÇE KULAKLARIMI SEVİYORUM!' - Son Dakika
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Melek Mosso... 'KEPÇE KULAKLARIMI SEVİYORUM!'

10.10.2022 10:35
Melek Mosso... 'KEPÇE KULAKLARIMI SEVİYORUM!'

Günay Restaurant'ta düzenlenen özel bir gecede sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Melek Mosso, estetiğe karşı olmadığını söylerken; kulaklarının kepçeliğinden rahatsız olmadığını belirtti.

Sanat dünyasının ünlü isimleri ve iş insanlarının katıldığı etkinlikte Melek Mosso ve Haluk Levent sahne aldı.

33 yaşındaki Mosso, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KAFAMDAN BÜYÜK KULAKLARIM VARDI"

Estetiğe karşı olmadığının da altını çizen Melek Mosso, "40'lara dayandığımızda tabii ki yaptırırız.

İnsan kendini iyi hissettiği ne varsa yapsın zaten estetiğe falan karşı değilim.

Ama ben kulaklarımı seviyorum. Küçükken kafam küçük, kulaklarım ondan çok daha büyüktü.

Zaman içinde kendi kendine toparladı ve normale döndüm.

Hala da kepçeyim. Sık sık yazıyorlar 'şu kulaklarını artık yaptır' diye.

Ama beni ben yapan şeylerden uzaklaşmıyorum. Özellikle de yüzümle ilgili" diye konuştu.

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Kepçe Kulak Eleştirilerine Cevap Verdi Kepçe Kulak Eleştirilerine Cevap Verdi
Kaynak: Magazinkolik

Haluk Levent, Melek Mosso, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melek Mosso... 'KEPÇE KULAKLARIMI SEVİYORUM!' - Son Dakika

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