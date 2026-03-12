Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Melek Mosso\'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin
12.03.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melek Mosso'nun Zanzibar tatilinden yaptığı paylaşımlar, Ramazan ayında yeme-içme görüntülerini paylaşması nedeniyle sosyal medyada tepki çekti; bazı kullanıcılar, Mosso'nun daha önce başörtülü annesiyle sahneye çıktığını hatırlatarak eleştirilerde bulundu.

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Yoğun konser programına kısa bir ara veren Mosso, tatil için Zanzibar'a gitti. Sosyal medya hesabından tatiline dair kareler paylaşan Mosso'nun paylaşımları kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

"ORUÇ TUTMUYORSAN TUTANA SAYGI DUY"

Mosso'nun tatil sırasında yediği ve içtiği anları paylaşması bazı sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine neden oldu. Ramazan ayını hatırlatan birçok kullanıcı, ünlü şarkıcının paylaşımlarına tepki gösterdi. Paylaşımların altına yapılan yorumlarda "Oruç tutmuyorsan tutana saygı duy", "Ne saygı var ne edep" ve "Görgüsüz", "Hiç annenin kızı değilsin" gibi ifadeler yer aldı.

Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

ANNESİNİ HATIRLATTILAR

Bazı kullanıcılar ise Mosso'nun daha önce annesiyle aynı sahneyi paylaştığını hatırlatarak eleştirilerini bu noktaya taşıdı. Geçtiğimiz yıllarda annesiyle birlikte sahneye çıkan Mosso'nun annesinin başörtülü olması da yapılan yorumlarda gündeme getirildi. Ünlü şarkıcının tatil paylaşımları sosyal medyada tartışma yaratırken, konu kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Melek Mosso, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ankara01 Ankara01:
    Herkes istedigini yapabilir. Bu dünyada yaptiginin hesabini herkes kendisi verecek. 11 ay boyunca her halti yiyip sonra ramazan ayinda Nihat Hatipoğlu moduna girip insanlara akıl verenlere kulak asmayın. 4 14 Yanıtla
    Enver Işık Enver Işık:
    Sana mı kaldı. Sen kulak asmayın deyince kulak asmayacaklar öyle mi? Birde akıl veriyor sanki kendinde beyin varda Allah Allah ?? 1 1
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Ben takip etmiyorum zorunlu da değil Allah teala nasip etse tutardı bu nasip Allaha hesabını o verecek dinde hiçbir şekilde zorlama yoktur. Saygıya gelince şu dönemde kaç kişide saygı kaldı. Herkez kendi ibadetine baksın çocuklarına torunlarına doğru yolu göstersin yeter. 4 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı
Fiyatlar fırladı, Yunanistan’dan önlem geldi Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler Fiyatlar fırladı, Yunanistan'dan önlem geldi! Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler
Burası Dubai Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar Burası Dubai! Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar
Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak
Hürmüz geriliminin bilançosu 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı Hürmüz geriliminin bilançosu! 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı

14:33
Serdar Dursun’dan Şampiyonlar Ligi maçına damga vuran yorum
Serdar Dursun'dan Şampiyonlar Ligi maçına damga vuran yorum
14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
13:49
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
13:33
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
13:17
İsrail’den Lübnan hamlesi Operasyonları genişletiyorlar
İsrail'den Lübnan hamlesi! Operasyonları genişletiyorlar
13:16
Müge Anlı’dan ortalığı karıştıran sözler Herkes bu videoyu paylaşıyor
Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 14:43:57. #7.12#
SON DAKİKA: Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.