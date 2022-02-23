Merakla Beklenen "Adı Aylin" Oyununa Ünlü İsimlerden Büyük İlgi - Son Dakika
Üye Girişi

Merakla Beklenen "Adı Aylin" Oyununa Ünlü İsimlerden Büyük İlgi

23.02.2022 15:44
Merakla Beklenen "Adı Aylin" Oyununa Ünlü İsimlerden Büyük İlgi

Ayşe Kulin'in 100'ün üzerinde baskı yapan ve 80'e yakın ülkede yayınlanan en başarılı romanlarından "Adı Aylin" tiyatro sahnesinde seyirciyle buluştu. 21 Şubat akşamı galası gerçekleştirilen oyunda Aylin karakterine hayat veren Tuba Ünsal'ı sanatçı dostları da yalnız bırakmadı. Aslı Filinta, Ayşe Boyner, Ayşe Kucuroğlu, Berrin Zorlu, Duygu Özaslan, Ece Sükan, Hatice Aslan, İbrahim Kutluay, Müge Boz ve Caner Erdeniz, Pelin Karahan gibi isimlerin katıldığı "Adı Aylin"in prömiyerinde oyun dakikalarca ayakta alkışlandı. İşte detaylar…

Aylin Devrimel Radomisli Cates'in prenseslikten Amerikan ordusuna katılmasına uzanan gerçek hayat hikayesi ve hala gizemini koruyan ölümünü anlatan, Ayşe Kulin'in kült eseri "Adı Aylin" prömiyerini 21 Şubat akşamı Zorlu PSM'de gerçekleştirdi. Tuba Ünsal'ın üzerine senelerdir çalıştığı ve hayallerini süsleyen proje olarak tanımladığı oyunun prömiyerine romanın yazarı Ayşe Kulin başta olmak üzere Aslı Filinta, Ayşe Boyner, Ayşe Kucuroğlu, Berrin Zorlu, Duygu Özaslan, Ece Sükan, Hatice Aslan, İbrahim Kutluay, Müge Boz ve Caner Erdeniz, Pelin Karahan gibi sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.

Başrolünü Tuba Ünsal'ın üstlendiği ve kadrosunda Aylin Aslım, Özgürcan Çevik, Selen Domaç, Ece Yüksel, Lila Gürmen, Ali Yoğurtçuoğlu, Gökçen Gökçebağ, Korhan Başaran, Kağan Uluca ve Sedat Can Güvenç gibi pek çok başarılı ismin yer aldığı oyunun yönetmen koltuğunda genç ve başarılı yönetmen Doğu Yaşar Akal oturuyor.

Ayşe Kulin-Tuba Ünsal

SM Production yatırımcı ortaklığı, Banu Atça'nın yürütücü yapımcılığı ve Turkcell'in iletişim sponsorluğunda hayata geçirilen dev prodüksiyon "Adı Aylin" seyircilerden tam not alırken oyun sezon boyunca Zorlu PSM'de tiyatro severlerle buluşmayı sürdürecek.

Pelin Karahan-Bedri Güntay

Müge Boz-Caner Erdeniz

Hatice Aslan

Hande Sezer Pekcan

Can Maxim Mutaf-Duygu Özaslan

Cüneyt-Esra Çalıcıoğlu

Ece Sükan

Çiğdem Eşrefzade

Berrin Zorlu

Ayşe Kucuroğlu

Aslı Filinta

Arham- Evren Kayar

Merakla Beklenen Adı Aylin Oyununa Ünlü İsimlerden Büyük İlgi
Merakla Beklenen Adı Aylin Oyununa Ünlü İsimlerden Büyük İlgi
Merakla Beklenen Adı Aylin Oyununa Ünlü İsimlerden Büyük İlgi
Merakla Beklenen Adı Aylin Oyununa Ünlü İsimlerden Büyük İlgi
Merakla Beklenen Adı Aylin Oyununa Ünlü İsimlerden Büyük İlgi
Merakla Beklenen Adı Aylin Oyununa Ünlü İsimlerden Büyük İlgi
Merakla Beklenen Adı Aylin Oyununa Ünlü İsimlerden Büyük İlgi
Merakla Beklenen Adı Aylin Oyununa Ünlü İsimlerden Büyük İlgi
Merakla Beklenen Adı Aylin Oyununa Ünlü İsimlerden Büyük İlgi
Merakla Beklenen Adı Aylin Oyununa Ünlü İsimlerden Büyük İlgi
Merakla Beklenen Adı Aylin Oyununa Ünlü İsimlerden Büyük İlgi
Merakla Beklenen Adı Aylin Oyununa Ünlü İsimlerden Büyük İlgi
Merakla Beklenen Adı Aylin Oyununa Ünlü İsimlerden Büyük İlgi
Merakla Beklenen Adı Aylin Oyununa Ünlü İsimlerden Büyük İlgi

YORUMLAR
500
Tuba Ünsal başrolü oynadığı Adı Aylin oyununun galasında gözyaşlarına hakim olamadı Tuba Ünsal başrolü oynadığı Adı Aylin oyununun galasında gözyaşlarına hakim olamadı Engin Öztürk Bakın Kiminle Birlikte! Böyle Açıkladı Engin Öztürk Bakın Kiminle Birlikte! Böyle Açıkladı

Ayşe Kucuroğlu, Tuba Ünsal, Ece Sükan, oyunlar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Merakla Beklenen 'Adı Aylin' Oyununa Ünlü İsimlerden Büyük İlgi - Son Dakika


Son Dakika
15:46 Doktora şiddet uygulayan kadının ilk ifadesine ulaşıldı: O bana saldırdı
15:40 Kazadan sonra kendi hayatını düşünmeden eşinin nerede olduğunu sordu!
15:35 Yasemin Özilhan 45 bin TL'lik ürün paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı
14:44 UKOME'den İBB'nin yeni taksi teklifine 13. kez ret
15:17 Ankara'da doktora şiddet uygulayan kadın, sosyal medyada gündem oldu!
15:13 Rusya geri adım atmıyor! Putin, Batı'ya mesaj gönderdi: Ordumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz
15:10 Ukrayna'da sivil halktan iç acıtan manzaralar: Okullara giden çocukların giysilerinde kan grupları yazıyor
14:54 Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesi yapacağını açıkladı
14:45 Oğlum'da bu akşam neler olacak? Zeynep Tuğrul'un elinden kurtulabilecek mi?
14:38 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 15:55:13. #1.11#
SON DAKİKA: Merakla Beklenen "Adı Aylin" Oyununa Ünlü İsimlerden Büyük İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement