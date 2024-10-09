Merkezefendi Belediyesi'nden Türk Halk Müziği Gençlik Korosu Başvuruları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Merkezefendi Belediyesi'nden Türk Halk Müziği Gençlik Korosu Başvuruları Başladı

Merkezefendi Belediyesi\'nden Türk Halk Müziği Gençlik Korosu Başvuruları Başladı

Merkezefendi Belediyesi, Türk Halk Müziği Gençlik Korosu'na başvuruların başladığını duyurdu. 18-35 yaş arasındaki katılımcılar, 18 Ekim'e kadar başvurularını Merkezefendi Kültür Merkezi'nden yapabilecekler. Seçmeler ise 19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

09.10.2024 14:54  Güncelleme: 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkezefendi Belediyesi Tek ve Çoksesli Türk Halk Müziği Gençlik Korosu başvuruları başladı.

Kültür ve sanat anlamında faaliyetlerine devam eden Merkezefendi Belediyesi, yeni yetenekleri ilçeye kazandıracak çalışmalarını sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi'nin Kültür Müdürlüğü bünyesinde bulunan Türk Halk Müziği Gençlik Korosu'na, başvurular başladı.

Türk Halk Müziği'ne ilgi duyan ve koro çalışmalarında yer almak isteyen 18-35 yaş aralığındaki katılımcılar başvurularını 18 Ekim tarihine kadar Merkezefendi Kültür Merkezi'nden yüz yüze yapabilecek. Tek ve Çoksesli Türk Halk Müziği Gençlik Korosu'na başvuru yapan katılımcıların seçmeleri ise 19-20 Ekim tarihlerinde yapılacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Merkezefendi, Etkinlik, Gençlik, Magazin, Kültür, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merkezefendi Belediyesi'nden Türk Halk Müziği Gençlik Korosu Başvuruları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:57 Yer: İstanbul Cenazesi camiye getirilen vatandaşın yaşadığı fark edildi Yer: İstanbul! Cenazesi camiye getirilen vatandaşın yaşadığı fark edildi
14:34 Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner’i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı
13:58 8’i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti’ye geçti 8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:54 Sosyetik güzel Hande Demir’in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu Sosyetik güzel Hande Demir'in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 16:25:35. #1.11#
SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi'nden Türk Halk Müziği Gençlik Korosu Başvuruları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.