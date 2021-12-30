Merve Oflaz ve Allan Hakko ayrıldı mı? İşte cevabı...

Arkadaşlarıyla bir araya gelen iş insanı Allan Hakko, " Merve Oflaz'dan ayrıldınız mı?" diye soran bir muhabire "Hayır, öyle bir durum yok. Yurtdışından gelen arkadaşlarımla buluştum" yanıtını verdi.

Allan Hakko, arkadaşlarını kaldıkları otele bırakmayı da ihmal etmedi.

"EVLENME TEKLİFİ ALMADIM"

Geçtiğimiz aylarda Bebek'te görüntülenen Oflaz, "Evlenme teklifi geldi mi?" sorusuna, "Bir teklif falan yok. Mutlu güzel giden bir ilişkimiz var. Her şey yolunda. İlla ki bir teklif almam gerekmiyor yani" yanıtını vermişti.