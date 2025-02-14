Fenomen Merve Taşkın'dan tepki çeken 14 Şubat teklifi! CİMER'e şikayet yağdı - Son Dakika
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Fenomen Merve Taşkın'dan tepki çeken 14 Şubat teklifi! CİMER'e şikayet yağdı

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Merve Taşkın, 14 Şubat'ta yalnız olanlarla 400 bin TL karşılığında akşam yemeğine çıkacağını duyurdu. X'te ilan veren Taşkın hakkında Cimer'e şikayet yağdı.

14.02.2025 10:22  Güncelleme: 10:30
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OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, sosyal medya hesabından herkesi şaşkına çeviren bir ilan verdi. 14 Şubat'ta yalnız olanlar için 400 bin TL karşılığında akşam yemeğine çıkacağını söyleyen Taşkın, cinsiyet fark etmediğinin altını çizdi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Sosyal medya hesabı üzerinden 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanan Merve Taşkın, geçtiğimiz yıl suçlamalardan beraat etmişti.

Merve Taşkın'ın 14 Şubat yemeği için istediği ücret hayrete düşürdü: CİMER'e şikayet yağdı

14 ŞUBAT İÇİN İLAN VERDİ

Tuhaf açıklamaları ve sınırları zorlayan fotoğraflarıyla zaman zaman tepki çeken Taşkın, şimdi de 14 Şubat'ta yalnız olanlar için ilan açtı.

AKŞAM YEMEĞİ ÜCRETİ...

X hesabında 14 Şubat'ta cinsiyet fark etmeksizin 400 bin TL karşılığında yemek yiyebileceğini söyleyen Taşkın, özelliklerini yazarak ilgi çekmeye çalıştı. Taşkın'ın teklifi kısa sürede gündem oldu.

Merve Taşkın'ın 14 Şubat yemeği için istediği ücret hayrete düşürdü: CİMER'e şikayet yağdı

CİMER'E ŞİKAYET YAĞDI

Taşkın'ın ilanı için CİMER'e şikayet yağdı. Birçok kişi fenomeni şikayet ettiklerine dair ekran görüntüsünü paylaştı.

Merve Taşkın'ın 14 Şubat yemeği için istediği ücret hayrete düşürdü: CİMER'e şikayet yağdı
Fenomen Merve Taşkın\'dan tepki çeken 14 Şubat teklifi! CİMER\'e şikayet yağdı

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Son Dakika Magazin Fenomen Merve Taşkın'dan tepki çeken 14 Şubat teklifi! CİMER'e şikayet yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Chef Cecey:
    cimer daha önemli konular ve davalar için kullanilmali böyle boş isler icin sitede yoğunluk yasatilmamali.Kadinin kişisel tercihi ister 400 ister 500 kine ne parasi olan verir 19 8 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    400 bin değil 4 bin bile etmeyen tipler bunlar 15 3 Yanıtla
  • Coşkun Aksu:
    sen 400 etmezsınkı 12 3 Yanıtla
  • Muhammed null:
    Birsey Yazacamda İcimdeki sesi anladiniz. Beraber Dusunuyoruz:) 7 2 Yanıtla
  • Tosbaa:
    melekmehtap bunun avukatı sana tebligat atar sen 400 bin tazminat ödersin demedi deme 1 0 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    400 bin çok ama helalinden bir 150 bin tl var hazırda. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenomen Merve Taşkın'dan tepki çeken 14 Şubat teklifi! CİMER'e şikayet yağdı - Son Dakika
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