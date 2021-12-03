Metin Feyzioğlu'na Suavi'den şarkı tepkisi: Bu korsanlıktır

Sanatçı Suavi, Türkiye Barolar Birliği seçimleri için 'Tükenme' adlı eserini kullanan Metin Feyzioğlu'na tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Suavi, "Sayın Metin Feyzioğlu. Siz bir avukatsınız ve Türkiye Barolar Birliği seçimleri için kampanya şarkısı olarak "Tükenme" adlı eserimizi kullanmışsınız. Bunu hangi hak, hukuk ve yetkiyle yaptığınızı merak ediyorum ve derhal sonlandırmanızı istiyorum. Çünkü bu korsanlıktır!" ifadelerini kullandı.