Ünlü oyuncu Metin Yıldız ölümle burun buruna geldi! Tıkanan iki damarına anjiyo yapıldı - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Metin Yıldız ölümle burun buruna geldi! Tıkanan iki damarına anjiyo yapıldı

08.11.2022 13:44

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla adını duyuran ünlü oyuncu Metin Yıldız'ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede tıkanan 2 damarı açıldı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar ve Alemin Kıralı gibi projelerdeki başarısıyla tanınan başarılı oyuncu Metin Yıldız'ın geçtiğimiz cuma günü sabaha karşı evinde kalp krizi geçirdi.

2 DAMARI AÇILDI

Son olarak 'Nuh'un Gemisi Cudi'de 2' filminde rol alan Metin Yıldız, eşi Ceylan Yılmaz tarafından hastaneye yetiştirildi. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Yıldız'ın tıkanan iki damarına anjiyo yapıldı. Sağlık durumu iyi olan sevilen oyuncu, taburcu edildi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da yıldızı parlayan Metin Yıldız ölümle burun buruna geldi
Kaynak: Magazinkolik
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Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Metin Yıldız ölümle burun buruna geldi! Tıkanan iki damarına anjiyo yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Metin Yıldız ölümle burun buruna geldi! Tıkanan iki damarına anjiyo yapıldı - Son Dakika
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