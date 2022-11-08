Ünlü oyuncu Metin Yıldız ölümle burun buruna geldi! Tıkanan iki damarına anjiyo yapıldı

Çok Güzel Hareketler Bunlar ve Alemin Kıralı gibi projelerdeki başarısıyla tanınan başarılı oyuncu Metin Yıldız'ın geçtiğimiz cuma günü sabaha karşı evinde kalp krizi geçirdi.

2 DAMARI AÇILDI

Son olarak 'Nuh'un Gemisi Cudi'de 2' filminde rol alan Metin Yıldız, eşi Ceylan Yılmaz tarafından hastaneye yetiştirildi. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Yıldız'ın tıkanan iki damarına anjiyo yapıldı. Sağlık durumu iyi olan sevilen oyuncu, taburcu edildi.