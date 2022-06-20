Mezarlıktaki sözleriyle gündeme gelen Bülent Ersoy: Sayın İçişleri Bakanı'mızdan istirham ettim, mezar yerim belli oldu - Son Dakika
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Mezarlıktaki sözleriyle gündeme gelen Bülent Ersoy: Sayın İçişleri Bakanı'mızdan istirham ettim, mezar yerim belli oldu

20.06.2022 12:25

Geçtiğimiz sene babasının mezarı başındaki videosu ortaya çıkan ve mezar hakkında, "Çok dar değil mi? Sığmam ki, e ben ne olacağım?" sözleriyle gündem olan şarkıcı Bülent Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istediğini ve mezar yerinin belli olduğunu açıkladı.

Diva lakaplı Bülent Ersoy annesinin ardından geçtiğimiz yıl ekim ayında babası Fikret Erkoç'u kaybetmişti. Peş peşe aldığı ölüm haberleriyle yıkılan Ersoy'un babasının cenaze töreninde mezara bakarak "Çok dar değil mi? Ben standarda sığmam ki" demiş yanındaki kişi de "Sana daha büyük yapacağız" demişti. Ersoy, viral olan konuşmanın ardından harekete geçti.

"İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN YARDIM İSTEDİM, YERİM BELLİ"

Ankara'daki bir açılışa katılan Bülent Ersoy, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mezar başındaki sözleri hatırlatılan Diva, "Mezar yeriniz belli mi? Önceden planladınız mı?" sorusu üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istediğini söyledi. Mezar yerinin hazır olduğunu belirten Ersoy, "Sayın İçişleri Bakanı'mızdan istirham ettim. Evet, mezar yerim belli" dedi.

Mezarlıktaki sözleriyle viral olan Bülent Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan mezar yeri istedi
Mezarlıktaki sözleriyle viral olan Bülent Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan mezar yeri istedi
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