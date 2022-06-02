Milli Futbolcu Öyle Bir Şey Yaptı Ki... - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Futbolcu Öyle Bir Şey Yaptı Ki...

02.06.2022 12:51
Milli Futbolcu Öyle Bir Şey Yaptı Ki...

Milli futbolcu Burak Yılmaz, kendi tarzına göre özel tasarlattığı TT Custom motosikletine kavuştu. İşte detaylar...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Burak Yılmaz'ın yaklaşık 1 yıldır beklediği motosiklet 1800 cc'lik çok güçlü bir motora sahip. 156 beygir güç üreten motosiklet 6 vitesli... Motosikletin en özel parçalarından biri olan karbüratörlü olması. Bu da motosikletin güçlü ve tok sesini sağlıyor.

OTURMA BÖLÜMÜ TEK KİŞİLİK

Özellikle kendi hakimiyetini sağlamak için direksiyon ve ayak fren aksamlarını boyuna göre tasarlanmasini istedi. Oturma bölümünü tek kişilik yapması bu tutkusunu yalnız yaşamak istedigini gosteriyor. Burak Yılmaz, renkleri ve tasarımı dahil her detayına kendisinin karar verdiği çok özel ve farklı bir TT Custom motosiklete sahip oldu.

Ünlü isimlerin tercihi

Tarhan Telli'nin sahibi olduğu TT Custom'dan daha önce de, Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Shaquille O'Neal, Emre Belözoğlu, İlhan Mansız, Pascal Nouma, Mehmet Topal, Volkan Demirel, Hidayet Türkoğlu gibi ünlü isimler de motosiklet almışlardı.

Milli Futbolcu Öyle Bir Şey Yaptı Ki...
Milli Futbolcu Öyle Bir Şey Yaptı Ki...
Milli Futbolcu Öyle Bir Şey Yaptı Ki...

YORUMLAR
500
Motosiklet sürücüsü köpeğe çarpmamak isterken düşerek yaralandı Motosiklet sürücüsü köpeğe çarpmamak isterken düşerek yaralandı Otomobil ile çarpışan motosikletli kadın yaralandı, kaza kameraya böyle yansıdı Otomobil ile çarpışan motosikletli kadın yaralandı, kaza kameraya böyle yansıdı
Kaynak: Snob Magazin

Burak Yılmaz, Motosiklet, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Milli Futbolcu Öyle Bir Şey Yaptı Ki... - Son Dakika


Son Dakika
12:55 AK Parti'li Mahir Ünal'dan "sosyal medya düzenlemesi" açıklaması: İnsanların sesini kısmak istesek TCK'nın içine yeni bir suç olarak eklerdik
12:47 Brezilya basını yazdı: Vitor Pereira ile sorun yaşayan Corinthiaslı Willian'a Fener kancası
12:39 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Samandıra'da teftişte! 5 yıldızlı yeni arma önünde poz verdi
12:33 Galata'da kendini tinerle yakan ve ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
12:21 Cinsel içerikli videosu ortaokul öğrencilerinin elinde dolaşan öğretmen tutuklanarak cezaevine yollandı
12:15 Hindistan'da nehirde banyo yaptığı sırada timsah saldırısına uğrayan çocuk mucizevi bir şekilde kurtuldu
12:11 Tatil sezonunu açan Aslı Enver, Bodrum'da üstsüz güneşlendi
11:58 Yabancı uyruklu şahıs tarafından evine kadar takip edilen genç kız, esnafın araya girmesiyle kurtuldu! Darp edilen şüpheli polise teslim edildi
11:55 Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler kendi yaş grubunun en değerli futbolcusu oldu
11:39 Dolar/TL yeni günde 16,46 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 12:59:49. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Futbolcu Öyle Bir Şey Yaptı Ki... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement