Kadıköy'de Tacize Uğradı! Ebrar Karakurt'un Tepkisi Şoke Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de Tacize Uğradı! Ebrar Karakurt'un Tepkisi Şoke Etti

01.08.2022 13:02
Kadıköy'de Tacize Uğradı! Ebrar Karakurt'un Tepkisi Şoke Etti

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, özel yaşantısı ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Karakurt'un, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de sözlü tacize uğradığı iddia edildi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz gece arkadaşlarıyla Kadıköy'e eğlenmeye giden Ebrar Karakurt, mekanın lavabosunu kullanmak için içeri girdiğinde, alkollü bir şahsın sözlü tacizine uğradı.

Haberler.com'da yer alan habere göre; "Fenerbahçe düşmanlarının Kadıköy'de yeri yok!" diyen şahsın sözleri sonrası Milli voleybolcu sinirlerlerine hakim olamadı.

Kadıköy'de Tacize Uğradı! Ebrar Karakurt'un Tepkisi Şoke Etti

ŞAHSIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Adamın üzerine yürüyen Karakurt, "Ne diyorsun sen!" diyerek tepkisi gösterdi. Arkadaşlarının güçlükle sakinleştirdiği Yıldız voleybolcu, daha sonra arkadaşları ile beraber olay yerinden ayrıldı.

Kadıköy'de Tacize Uğradı! Ebrar Karakurt'un Tepkisi Şoke Etti

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

17 Ocak 2000'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt, Türk milli voleybolcudur. Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1.96'dır. Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başlayan Karakurt, VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu. U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu.

YORUMLAR
500
Alkollü adamın sözlü tacizine uğrayan milli voleybolcu Ebrar Karakurt çıldırdı Alkollü adamın sözlü tacizine uğrayan milli voleybolcu Ebrar Karakurt çıldırdı Avrupa Tatlısu Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası, Finlandiya'da yapılacak Avrupa Tatlısu Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası, Finlandiya'da yapılacak
Kaynak: Snob Magazin

Ebrar Karakurt, Kadıköy, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kadıköy'de Tacize Uğradı! Ebrar Karakurt'un Tepkisi Şoke Etti - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
16:22 ABD'de köpek gezdirmeye çıkan kadına sokak ortasında tecavüz edildi!
16:15 Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır
15:55 CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"
15:52 Kendisini "mehdi" ilan eden radyocu Tuncer Çiftçi'den, hem uzun namlulu silahlarla hem de kandırdığı kadınlarla skandal video
15:52 Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı! 3. eleme turunda VAR kullanılacak
15:29 Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı
15:28 Kılıçdaroğlu'ndan "sağlıkta şiddet" tepkisi: Bundan sonra olacak tüm negatif olayların sorumlusu AK Parti ve MHP'dir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 16:57:47. #1.11#
SON DAKİKA: Kadıköy'de Tacize Uğradı! Ebrar Karakurt'un Tepkisi Şoke Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement