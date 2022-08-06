Şeyma Subaşı'nın Yüzü Gülmeye Başladı - Son Dakika
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Şeyma Subaşı'nın Yüzü Gülmeye Başladı

06.08.2022 23:02
Şeyma Subaşı'nın Yüzü Gülmeye Başladı

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayan ve evlilik aşamasındayken yollarını ayıran Şeyma Subaşı, paylaştığı fotoğrafla barıştıklarını duyurdu. Barıştıktan sonra Instagram'da daha pozitif paylaşımlar yapan Subaşı, fotoğrafın altına da kendini çok iyi hissettiğini ifade eden bir not yazdı.

Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeniden barışan Şeyma Subaşı acılı günleri geride bırakmışa benziyor. Sevgilisiyle ayrı olduğu dönemlerde mutsuz paylaşımlar yapan Subaşı, şimdi pozitif paylaşımlar yapmaya başladı. Subaşı, barıştıktan sonra sevgilisiyle ilk paylaşımını da yaptı.

Subaşı, Instagram'da paylaştığı fotoğrafın altına ise şu notu düştü:

Derin iyileşme süreci. ve sonsuza kadar devam eder Her şeyi olduğu gibi kabul etmek, elimden geldiğince her şeyi anlamaya çalışmak…

Daha iyi seçimler yapmak için zihinsel olarak iyileşmiş hissetmek, duygularımı nasıl kontrol edeceğimi bilmek, çok güçlü ve gururlu hissetmek, kaygı veya öfke ile nasıl sakin kalacağını bilmek, insanlara koşulsuz pozitif saygı ve sevgi ile davranmak ve kendimi daha çok sevmek

gerçek değerlerimi ve amacımı bilmek beni çok özgür, çok yumuşak çok mutlu ve çok huzurlu hissettiriyor...

Hey iç huzur. Ben huzurum...

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı'nın Yüzü Gülmeye Başladı - Son Dakika

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