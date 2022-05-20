Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in Miss Turkey 2021 yarışmasının final gecesinde kullandığı ifadeler, günlerce magazin basınından inmemişti. Eşine yönelik "Kendimi ne zaman sana bıraksam bebeğimiz oluyor" diyerek sansasyon yaratan Berfu Yenenler, kendi Youtube kanalında takipçilerinden linç yediği diğer konuları anlattı.
Yenenler, adına açılan sahte bir hesaptan "Koca parası yiyorum" şeklinde tweet atıldığını ve tweeti atanın kendisi olduğu sanılarak takipçilerden linç yediğini anlattı.
Yenenler, pahalı ayakkabı giymediği için dahi eleştiriye uğradığı açıklayarak "Bir ayakkabıya 50 bin lira vermediğim için linç yedim" dedi. Fenomen isim ayrıca yediği linçlerden de bahsederek " Burak Özçivit'in oğlu benim oğlumdan yakışıklı diye linç yemiştim" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, linç yeme sebebini anlattı: Bir ayakkabıya 50 bin lira vermediğim - Son Dakika