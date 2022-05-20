Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, linç yeme sebebini anlattı: Bir ayakkabıya 50 bin lira vermediğim - Son Dakika
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Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, linç yeme sebebini anlattı: Bir ayakkabıya 50 bin lira vermediğim

20.05.2022 19:13
Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, linç yeme sebebini anlattı: Bir ayakkabıya 50 bin lira vermediğim

Miss Turkey 2021 yarışmasının final gecesinde sunuculuk yapan Berfu Yenenler, "Kendimi ne zaman sana bıraksam bebeğimiz oluyor" sözleriyle gündem olmuştu. Berfu Yenenler, youtube kanalında takipçilerinden asıl linç yediği konuları anlattı. Yenenler, "Bir ayakkabıya 50 bin lira vermediğim için linç yedim" ifadelerini kullandı.

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in Miss Turkey 2021 yarışmasının final gecesinde kullandığı ifadeler, günlerce magazin basınından inmemişti. Eşine yönelik "Kendimi ne zaman sana bıraksam bebeğimiz oluyor" diyerek sansasyon yaratan Berfu Yenenler, kendi Youtube kanalında takipçilerinden linç yediği diğer konuları anlattı.

SAHTE HESAP AÇTILAR

Yenenler, adına açılan sahte bir hesaptan "Koca parası yiyorum" şeklinde tweet atıldığını ve tweeti atanın kendisi olduğu sanılarak takipçilerden linç yediğini anlattı.

"BİR AYAKKABIYA 50 BİN TL VERMEDİM DİYE LİNÇ YEDİM"

Yenenler, pahalı ayakkabı giymediği için dahi eleştiriye uğradığı açıklayarak "Bir ayakkabıya 50 bin lira vermediğim için linç yedim" dedi. Fenomen isim ayrıca yediği linçlerden de bahsederek " Burak Özçivit'in oğlu benim oğlumdan yakışıklı diye linç yemiştim" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Magazin Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, linç yeme sebebini anlattı: Bir ayakkabıya 50 bin lira vermediğim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, linç yeme sebebini anlattı: Bir ayakkabıya 50 bin lira vermediğim - Son Dakika
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