Mithat Körler, Alişan\'ın yerine Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali\'nde sahne aldı

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Festivalde Alişan'ın sahneye çıkacağı duyurulan ancak yolda rahatsızlanarak acile kaldırılarak, apandisit ameliyatı olan sevilen sanatçı yerine Eskişehirli sanatçı Mithat Körler sahne aldı.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamit Yüzügüllü'n de katıldığı festivalde konuklara 7 ton sucuk dağıtıldı.

Sucuk kokuları eşliğinde sahneye çıkan hemşehrilerine birbirinden güzel şarkılar seslendiren Mithat Körler, 'Hemşehrilerimle buluşmaktan dolayı çok mutluyum. Sevgili Alişan'ın rahatsızlığı hepimizi çok üzdü, acil şifalar diliyorum.' diyen Körler, festivalin Sivrihisar'a turizm açısından da çok büyük katkısı olduğunu söyledi.

Emekli olamam...

Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali'nde sahneden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mithat Körler, emekli olacak mısınız'? sorusuna: 'Önümüzdeki günlerde yeni bir single çıkaracağım. Müziği çok seviyorum. Müziksiz yapamam, nefesim yettiği sürece sahnede olacağım' diye konuştu.