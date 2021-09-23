Mood Ödülleri sahiplerini buldu: Çağla Şıkel, Arzum Onan, Azra Akın.... Gecede güzeller geçidi!

Burak Akan tarafından organize edilen, sunuculuğunu Azra Akın ve Mustafa Üstündağ'ın yaptığı gecede jüri oylarıyla belirlenen ödüller sahiplerine takdim edildi.

Azra Akın'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Umudum Olur Musun Derneği'ne destek sağlamak amacıyla düzenlenen gece için Nurgül Yeşilçay kendi yaptığı tablosunu, Arzum Onan da yaptığı heykeli bağışladı.

Düzenlenen açık artırmada Onan'ın heykelini iş insanı Yaşar Yolcular, Yeşilçay'ın tablosunu da Burak Akan satın aldı.

İşte kazananlar

Kadın oyuncu: Nurgül Yeşilçay

Geceye oğlu Osman Nejat'la katılan Nurgül Yeşilcay, "Korumamla geldim" diye espri yaptı.

Gündüz kuşağı programı: Çağla ile Yeni Bir Gün

Müzik grubu: Manga

Pop müzik kadın sanatçı: Derya Uluğ

Rock müzik kadın sanatçı: Fatma Turgut

Yaşam boyu sanat ödülü: Aydemir Akbaş

Türk sanat müziği özel onur ödülü: Kamuran Akkor

Türk sineması özel onur ödülü: Engin Çağlar

Jüri özel ödülü: Turgay Tanülkü

Sosyal sorumluluk sahibi kadın sanatçı: Aydilge

Sosyal sorumluluk sahibi erkek oyuncu: Murat Serezli

Genç erkek oyuncu: Berat Efe Parlar

Genç ses sanatçısı: Alper Erözer

Sunucuyu eleştirdi

Esra Sönmezer, sunucu Mustafa Üstündağ'ın performansını eleştirdi: "Bu geceden sonra sunuculuğu bırakın. Size göre değil. Diş doktoruna çocuk aldırmak gibi bir şey bu." Üstündağ, "Haklısınız, ilk sunuculuk deneyimim" diyerek karşılık verdi.