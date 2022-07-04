Motosikletten Düşmesine Rağmen Klip Çekimini Tamamladı - Son Dakika
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Motosikletten Düşmesine Rağmen Klip Çekimini Tamamladı

04.07.2022 17:00
Motosikletten Düşmesine Rağmen Klip Çekimini Tamamladı

Türkçe R&B müziğin genç ve başarılı temsilcilerinden Aslı Sivri, dikkatleri üzerine çektiği ilk çalışması "Yara" şarkısının ardından şimdi de "Ne Dersen De" isimli yepyeni şarkısını dinleyicilerle buluşturdu. Klipteki motosiklet sahnesinde ise talihsiz bir kaza yaşayarak motosikletten düşen sanatçı, kolundaki ve dizindeki yaralara rağmen klibi tamamladı. İşte detaylar...

Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Aslı Sivri, kendine has tarzı ile kaydettiği Ne Dersen de şarkısında yaz enerjisini müzikseverlere geçiriyor.

Söz ve müziği Fari'ye,düzenlemesi ise Sezer Dinç'e ait olan şarkının klip çekimi için Engin Niyazioğlu yönetmenliğinde ve Emre Celal Demir görüntü yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Aslı Sivri, klipte kendi benliğini arayan bir kadını canlandırıyor. Klipteki motosiklet sahnesinde ise talihsiz bir kaza yaşayarak motosikletten düşen sanatçı, kolundaki ve dizindeki yaralara rağmen klibi tamamladı.

"YAPTIĞIMIZ İŞLE GURUR DUYUYORUM"

Genç ve güzel sanatçı Aslı Sivri, yeni şarkısı ile ilgili heyecanını ise şu sözlerle dile getirdi: "'Ne Dersen De' benim için tekrar bir başlangıç yapmak gibi oldu çünkü uzun bir aradan sonra içimi ısıtan bir proje bulabildim. Üzerinde aylarca çalışma yaparak projeyi daha iyiye götürmeyi amaçladık ve bunu da başardığımızı düşünüyorum. Aldığımız her kayıtta, eklediğimiz her detayda, önünde sonunda ortaya harika bir şey çıkacağını biliyordum.

Her seferinde söylerken yüzümü güldüren ve neşemin aslında sesime de yansıdığı bir şarkı oldu. Dinleyenler eminim söylerken gülümsediğimi hissedebileceklerdir. Ben yaptığımız işle gurur duyuyorum. Yazın hitini yapmayı başardığımızı düşünüyorum. Umarım dinleyen herkes çok eğlenir ve çok beğenir. Bol danslı dinlemeler herkese!"

Aslı Sivri'nin yeni teklisi "Ne Dersen De" ve klibi, ETL Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!

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Kaynak: Snob Magazin

Celal Demir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Motosikletten Düşmesine Rağmen Klip Çekimini Tamamladı - Son Dakika

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