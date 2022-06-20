Müge Anlı Evleniyor! Müstakbel Eşi Bakın Kim Çıktı - Son Dakika
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Müge Anlı Evleniyor! Müstakbel Eşi Bakın Kim Çıktı

20.06.2022 19:21
Müge Anlı Evleniyor! Müstakbel Eşi Bakın Kim Çıktı

ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı, özel hayat açıklamasıyla gündem yarattı. Anlı, yeni sezonda evleneceğini duyurdu. Müge Anlı'nın evleneceği Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? İşte cevabı...

Müge Anlı, ATV ekranlarında yaptığı programla, reyting rekorları kırıyor. Cinayetleri ortaya çıkarması ve kayıpları bulması nedeniyle sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerin başında gelen Müge Anlı, canlı yayında yaptığı özel hayat açıklamasıyla sosyal medyada gündem oldu.

49 yaşındaki Müge Anlı, canlı yayında evleneceğini açıkladı.

"HERKES EVLENİYOR, ABARTMAYA GEREK YOK"

Müge Anlı, "Sizleri de çok mutlu edeceğine inandığım haberi ilk ağızdan vermeye karar verdim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor, çok abartmaya gerek yok. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istiyorum. Müstakbel damadınızın ismini de açıklayayım. Müstakbel damadınızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu." açıklamasını yaptı.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da doğmuş, Türk televizyon sunucusu ve gazetecidir.

MÜGE ANLI KARİYERİ

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti.

Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

MÜGE ANLI EVLİ Mİ?

Müge Anlı bekardır. 2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

Müge Anlı ile evlenecek olan Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun devlet memuru olduğu ortaya çıktı. Anlı, "Çok da saygı değer mesleği var." diyerek evleneceğini duyurdu. Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun İstanbul Asayiş Şube Müdürü olduğu biliniyor.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Müge Anlı Evleniyor! Müstakbel Eşi Bakın Kim Çıktı - Son Dakika

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