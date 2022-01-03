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Müge Anlı'nın programından ayrılan Arif Verimli, Esra Erol'a transfer olacağı iddia edildi - Son Dakika

Müge Anlı'nın programından ayrılan Arif Verimli, Esra Erol'a transfer olacağı iddia edildi

03.01.2022 09:07

13 yıl birlikte çalıştığı Müge Anlı'nın programından ekip arkadaşı Prof. Dr. Şevki Sözen ile anlaşamadığı için ayrılan Prof. Dr. Arif Verimli'nin Esra Erol'un programına transfer olduğu öne sürüldü. Verimli ve Esra Erol'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

2008 yılından beri ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı'nın programında yer alan Prof. Dr. Arif Verimli, 2021 yılının ilk aylarında ekip arkadaşı Prof. Dr. Şevki Sözen'le yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrıldığını duyurdu. 13 yıldır danışmanlık yaptığı programdan ayrılan Verimli hakkında bir iddia ortaya atıldı.

ESRA EROL'A MI TRANSFER OLUYOR?

Bu ayrılığın ardından programın sunucusu Müge Anlı'ya kırgın olduğunu ve bu nedenle ayrıldığını da gizlemeyen Arif Verimli'nin, aynı kanalda yayınlanan Esra Erol'da programına transfer olduğu konuşulmaya başlandı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili "Reyting savaşı m?" ve "Müge Anlı'ya nispet mi yapıyor?" yorumları yapıldı.

Bomba iddia: Müge Anlı'nın programından ayrılan Arif Verimli, Esra Erol'a transfer oluyor

MÜGE ANLI'DAN AYRILMIŞTI

Psikiyatrist Arif Verimli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 12 Şubat 2021 tarihi itibariyle programdan ayrıldığını duyurmuştu. Verimli, paylaşımında "Deontoloji ve Tıbbi sınırlarımı bilmek benim yaşam tarzımdır, aşılamaz çizgimdir, meslek ilkemdir. Bunun için yüksek hassasiyet gösterme çabası beni yoruyor ve nihayetinde sağlığımdan olmak istemiyorum" demişti.

Bomba iddia: Müge Anlı'nın programından ayrılan Arif Verimli, Esra Erol'a transfer oluyor
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Arif Verimli, Şevki Sözen, Esra Erol, Müge Anlı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı'nın programından ayrılan Arif Verimli, Esra Erol'a transfer olacağı iddia edildi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Müge Anlı'nın programından ayrılan Arif Verimli, Esra Erol'a transfer olacağı iddia edildi - Son Dakika
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