Müge Boz, hamilelikle ilgili sitem dolu bir paylaşımda bulundu

Magazin

Hamilelik pozlarını sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Müge Boz, bu kez sitem dolu bir paylaşımda bulundu.

"NEDEN BAZILARININ GÖZÜNDE KURTULUNMASI GEREKEN BİR ŞEY?"

Boz "Doğum zamanı yaklaştıkça etraftan sıkça duyduğum bir laf var; Allah kurtarsın. Hamilelik neden bazılarının gözünde kurtulunması gereken bir şey?" ifadelerini kullandı.

Oyuncu sözlerine "Doğum yapacak bir anneye hapishanedekilere de söylenen cümlenin aynısının söylenmesinin onu daha da panikleteceğini kimse düşünmüyor mu?

Neden hamilelik ve annelikle ilgili bu olumsuz söylemler dilimize yerleşmiş? Bu düşüncelerle son haftama giriş yapıyorum" diye devam etti.