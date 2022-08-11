Eğlence mekanında Murda izdihamı - Son Dakika
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Eğlence mekanında Murda izdihamı

11.08.2022 15:17
Eğlence mekanında Murda izdihamı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türk rap sanatçısı Murda ya da gerçek adıyla Önder Doğan, hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türk rap sanatçısı Murda ya da gerçek adıyla Önder Doğan, hayranlarına unutulmaz bir konser verdi. İzdihamın yaşandığı konserde eğlence mekanı kapılarını kapattı.

Turizmin göz bebeği Bodrum'da Rapçi Murda önceki gece Pasha'da sahne aldı. Yüzlerce Murda hayranı saatler önce mekana gelerek eğlenmeye başladı. İzdihamın yaşandığı konserde eğlence mekanı kapıları kapatarak içeri müşteri alımını durdurdu. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Murda, sevilen parçalarını seslendirdi. Hayranlarının şarkılara eşlik ettiği konserde eğlence doruklara ulaştı.

Sahnede Mero sürprizi

Murda'nın Mero ya da gerçek ismiyle Enes Meral ile beraber seslendirdiği rap parçası için davet üzerine Mero da sahneye çıktı. İkilinin performansı büyük beğeni toplarken, yüzlerce Mero ve Murda hayranı o anları cep telefonu ile fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, Murda, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eğlence mekanında Murda izdihamı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eğlence mekanında Murda izdihamı - Son Dakika
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