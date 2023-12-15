 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muhammed Yakut ile birlikte yağma suçundan tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Muhammed Yakut ile birlikte yağma suçundan tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi

Uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut ile birlikte birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan tutuklu olarak yargılanan Can Tanrıyar için karar verildi. Tanrıyar'ın ilk duruşmada tahliyesine ve hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasına karar verildi. Tahliye haberini duyan Can Tanrıyar'ın eşi ve yakınları sevinçle birbirlerine sarıldılar.

Muhammed Yakut ile birlikte yağma suçundan tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi
15.12.2023 - 23:16,  Güncelleme: 23:21
Abone Ol

Uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut ile birlikte birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan tutuklu olarak yargılanan Can Tanrıyar için karar verildi.

Tanrıyar'ın ilk duruşmada tahliyesine ve hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi.

TAHLİYE OLDUĞUNU DUYUNCA ÇIĞLIK ATIP EŞİNE SARILDI

Görülen ilk celseye, tutuklu sanık Can Tanrıyar, tutuksuz yargılanan eşi Tamar Tanrıyar ile taraf avukatları katıldı. Yakalamalı sanık Muhammed Yakut ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme, savunmasını yapan Can Tanrıyar'ın tahliyesine ve hakkında yurtdışı yasağı konulmasına hükmetti. Tahliye üzerine Can Tanrıyar'ın eşi ve yakınları çığlık atarak birbirlerine sarıldılar. Tamar Tanrıyar, kızını kucağına alıp sarıldı.Muhammed Yakut ile birlikte yağma suçundan tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi

Kaynak: Magazinkolik
YORUMLAR

Muhammed Yakut, Can Tanrıyar, Son Dakika

Son Dakika Magazin Muhammed Yakut ile birlikte yağma suçundan tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi - Son Dakika


21:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü
21:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34
Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07
Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05
Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10
ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti

Son Dakika
21:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü
21:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34 Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07 Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05 Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49 Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10 ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti
18:04 Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
17:53 Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 23:37:58. #1.13#
SON DAKİKA: Muhammed Yakut ile birlikte yağma suçundan tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement