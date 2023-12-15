Muhammed Yakut ile birlikte yağma suçundan tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi

Uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut ile birlikte birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan tutuklu olarak yargılanan Can Tanrıyar için karar verildi.

Tanrıyar'ın ilk duruşmada tahliyesine ve hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi.

TAHLİYE OLDUĞUNU DUYUNCA ÇIĞLIK ATIP EŞİNE SARILDI

Görülen ilk celseye, tutuklu sanık Can Tanrıyar, tutuksuz yargılanan eşi Tamar Tanrıyar ile taraf avukatları katıldı. Yakalamalı sanık Muhammed Yakut ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme, savunmasını yapan Can Tanrıyar'ın tahliyesine ve hakkında yurtdışı yasağı konulmasına hükmetti. Tahliye üzerine Can Tanrıyar'ın eşi ve yakınları çığlık atarak birbirlerine sarıldılar. Tamar Tanrıyar, kızını kucağına alıp sarıldı.