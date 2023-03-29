Müjdat Gezen'den Muharrem İnce'ye dikkat çeken çağrı: Durumu bir kere daha süzgecinden geçir - Son Dakika
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Müjdat Gezen'den Muharrem İnce'ye dikkat çeken çağrı: Durumu bir kere daha süzgecinden geçir

29.03.2023 13:00

Usta oyuncu Müjdat Gezen, cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye açık bir mektup yazdı. İnce'nin adaylığıyla ilgili düşüncelerini aktaran Gezen, "Seni gerçekten sevdiğimi bilirsin. Okulumdan dolayı geniş bir kitlem var ve hemen hemen tamamının fikri şu ki sen aday olduğunda Millet İttifakı oy kaybedecek. Seçim ikinci tura kalacak. Durumu aklının süzgecinden bir kere daha geçir" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı oldu. Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren usta oyuncu Müjdat Gezen de Cumhuriyet'teki köşesinde Muharrem İnce'ye açık mektup yazdı.

"SEN ADAY OLDUĞUNDA MİLLET İTTİFAKI OY KAYBEDECEK"

İnce'nin adaylık sürecini bir kez daha düşmesi gerektiğini söyleyen Müjdat Gezen, mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Muharrem İnce... Seni gerçekten sevdiğimi bilirsin. Bir kere içtensin, samimisin. Öğretmensin. Düşündüm taşındım, sana bu mektubu 'Yazayım mı, yazmayayım mı' diye. Sonunda senin dürüstlüğüne olan inancım ağır bastı. Ve yazmaya karar verdim. Bildiğin gibi okulumda yedi yaşından, yetmiş yaşına kadar öğrencim var. Toplam yedi yüz civarında. Bunları velileriyle çarptığın zaman, oldukça kalabalık bir kitle oluşuyor. Hemen hemen tamamının fikri şu ki sen aday olduğunda Millet İttifakı oy kaybedecek. Seçim ikinci tura kalacak. Ve Erdoğan'ın istediği olacak."

"DURUMU AKLININ SÜZGECİNDEN BİR KERE DAHA GEÇİR"

Oysa tanıdığım kadarıyla, sen iyi bir demokratsın. Durumu aklının süzgecinden bir kere daha geçir. Türkiye kritik bir dönemeçte. Senin gibi vatansever birinin, sonradan zor durumda kalmasını içim hazmedemiyor. Değerli kardeşim bundan sonrası tamamen sana ait. Her iki durumda da yolun açık olsun. Sevgi ve saygılarımla..."

YORUMLAR (7)
  • dinçer: YAAAVVV BOŞ KİŞİLER ÇIKAR ORTAYA, TALİMAT GEÇERLER. Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
  • Nazım Celik: Ben çok güzel resim çiziyorum... Bana niye sanatçı demiyorsunuz... Bunun gibi şuursuzlara sanatçı diyorlar işte içim ona yanar Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
  • Ferdi dayfur: Ovv Müjdo ortaya çıktı en sonunda darbükatõr baryam Cevap Yaz 46 21 Yayından Kaldır
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Müjdat Gezen'den Muharrem İnce'ye açık mektup: Durumu bir kere daha süzgecinden geçir Müjdat Gezen'den Muharrem İnce'ye açık mektup: Durumu bir kere daha süzgecinden geçir Merakla beklenen buluşma gerçekleşiyor! Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce yarın görüşecek Merakla beklenen buluşma gerçekleşiyor! Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce yarın görüşecek

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Son Dakika Magazin Müjdat Gezen'den Muharrem İnce'ye dikkat çeken çağrı: Durumu bir kere daha süzgecinden geçir - Son Dakika


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