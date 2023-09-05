Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon çekimlerinde gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon çekimlerinde gözyaşlarına boğuldu

Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon çekimlerinde gözyaşlarına boğuldu
Son Güncelleme: 05.09.2023 08:32

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Müjde Uzman, yeniz sezon çekimlerde gözyaşlarına boğuldu. Bir sahneden çok etkilenen oyuncu ''Ağlamaktan içim çıktı. Hem de her tekrarda aynı hisleri yaşadım'' ifadelerini kullandı.

Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Dizide "Alev" rolünü oynayan Müjde Uzman, yeni sezon çekiminde gözyaşlarına boğuldu.

"DUYGUSU BANA GEÇTİ, UMARIM SİZE DE GEÇER"

Dizide Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ikinci sezon çekimlerine başlandığını duyurdu. Karakoç'un ardından setten ağladığı bir fotoğrafı paylaşan Uzman, "Kızılcık Şerbeti'nde bir sahne çektik ağlamaktan içim çıktı. Hem de her tekrarda aynı hisleri yaşadım. Rol arkadaşıma ve yönetmenimize özellikle teşekkür ederim. Ve duygusu bana geçtiği kadar size de geçer dilerim. Bunu en azından şimdilik bu kadar cümleyle paylaşmak istedim" ifadelerini kullandı.

Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon çekimlerinde gözyaşlarına boğuldu
Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon çekimlerinde gözyaşlarına boğuldu
Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon çekimlerinde gözyaşlarına boğuldu

Kızılcık Şerbeti, Müjde Uzman, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon çekimlerinde gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon çekimlerinde gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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