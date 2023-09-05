Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon çekimlerinde gözyaşlarına boğuldu

Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Dizide "Alev" rolünü oynayan Müjde Uzman, yeni sezon çekiminde gözyaşlarına boğuldu.

"DUYGUSU BANA GEÇTİ, UMARIM SİZE DE GEÇER"

Dizide Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ikinci sezon çekimlerine başlandığını duyurdu. Karakoç'un ardından setten ağladığı bir fotoğrafı paylaşan Uzman, "Kızılcık Şerbeti'nde bir sahne çektik ağlamaktan içim çıktı. Hem de her tekrarda aynı hisleri yaşadım. Rol arkadaşıma ve yönetmenimize özellikle teşekkür ederim. Ve duygusu bana geçtiği kadar size de geçer dilerim. Bunu en azından şimdilik bu kadar cümleyle paylaşmak istedim" ifadelerini kullandı.