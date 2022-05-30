Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan Hakkında Flaş İddia! - Son Dakika
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Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan Hakkında Flaş İddia!

30.05.2022 18:51
Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan Hakkında Flaş İddia!

Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz'un dijital bir platformda yayınlanacak bir sinema filminde başrolleri paylaşacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Ada Masalı dizisinde tanıştığı Alp Navruz ile aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

2.Sayfa'da yer alan habere göre; Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz'un dijital bir platformda yayınlanacak bir sinema filminde başrolleri paylaşacağı iddia edildi.

Ağustos ayında başlayacak yapımda oyuncuların rekor fiyata imza attıkları konuşuluyor.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan kimdir, nereli, kaç yaşında; Ayça Ayşin Turan, 1992 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam ederken ilk ekran önü deneyimine 'Dinle Sevgili' adlı diziyle başlayan Ayça Ayşin Turan, ekran önündeki yolculuğuna 'Karagül' dizisindeki Ada karakteriyle devam etti. Ünlü isim Sevimli Tehlike, Ada Masalı ve Meryem dizilerinde rol aldı.

Ayça Ayşin Turan bir süredir partneri Alp Navruz ile aşk yaşıyor.

MURAT BOZ KİMDİR?

Murat Boz (7 Mart 1980, Ereğli, Zonguldak), Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve oyuncu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan Karadeniz Ereğli, Zonguldak'ta tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. 1999'da İstanbul Bilgi Üniversitesini kazandı, bu okulu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesinde eğitimine devam etti. Aynı yıllarda başta Tarkan olmak üzere birçok şarkıcıya vokalistlik yaptı.

Boz, solo kariyerine 2006 yılında çıkardığı "Aşkı Bulamam Ben" single'ı ile adım attı. Bir sonraki yıl ilk stüdyo albümü Maximum'u satışa sundu ve çıkışını öven pek çok ödül kazandı.

14 Şubat 2020'de Bilal Sonses'in sözlerini yazdığı "Can Kenarım" şarkısı DMC tarafından yayımlandı.

Piyano, keman, davul ve ney çalabilen Murat Boz, müzikal kariyerinin yanı sıra çeşitli firmaların reklam yüzüdür ve bu firmaların reklam filminde rol almıştır. O Ses Türkiye programının dört jüri üyesinden biridir ve ilk sezonun kazanan jüri üyesidir. Ödülleri arasında dört Altın Kelebek Ödülü ve iki Kral Müzik Ödülü bulunmaktadır.

MURAT BOZ ÖZEL HAYATI

Murat Boz, oyuncu Aslı Enver ile uzun süreli birliktelik yaşamıştır. Boz'un hayatında bir süredir kimse bulunmuyor.

Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan Hakkında Flaş İddia!
Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan Hakkında Flaş İddia!

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Kaynak: Snob Magazin

Ayça Ayşin Turan, Murat Boz, İstanbul, Sinema, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan Hakkında Flaş İddia! - Son Dakika


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