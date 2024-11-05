Murat Övüç başörtüsü taktı, fiyatı tarzının önüne geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Murat Övüç başörtüsü taktı, fiyatı tarzının önüne geçti

Geniş Video İzle

Yaptığı ilginç çıkışlarla adından söz ettiren Murat Övüç, son olarak bir hayranı tarafından kendisine hediye edildiğini belirttiği başörtüyle video çekti. Övüç, başörtünün fiyatının 2 milyon TL olduğunu belirterek "Bunu da bana tesettürlü bir ablam hediye etmişti" dedi.

05.11.2024 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konuşma tarzı, abartılı makyajları ve kombinleriyle dikkatleri üzerine çekmeye çalışan Murat Övüç, fenomenken şarkıcılığa adım atmıştı. Zaman zaman kadınlar matinesinde sahne alan Övüç, son olarak bir hayranı tarafından kendisine hediye edildiğini belirttiği başörtüsüyle video çekip takipçileriyle paylaştı.

Murat Övüç başörtüsü taktı, fiyatı tarzının önüne geçti

BAŞÖRTÜSÜNÜN FİYATI 2 MİLYON TL

Başörtüsünün fiyatının 2 milyon TL olduğunu ifade eden Övüç, "Bunu da bana tesettürlü bir ablam hediye etmişti. Çok zenginler ama. Ona koyar mı 2 milyon TL..." ifadelerini kullandı.

Murat Övüç başörtüsü taktı, fiyatı tarzının önüne geçti

Murat Övüç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Murat Övüç başörtüsü taktı, fiyatı tarzının önüne geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Buseyr Adema:
    bir taraftan insanlar çöpten yiyecek toplarken bir yandan birileri bu ne olduğu belirsiz mahluklara 2, milyonluk eşarp hediye ediyor. kıyamete az kaldı 47 2 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    bunlar hep akp kulturu ve onların unluleri 18 19 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Boş Şımarık Görgüsüz Adam 29 1 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Yurtdışında böyle insanlara 3 kuruş değer vermez ve asla haber yapmazlar ALLAH aşkına böyle insanların bu topluma zarardan başka neyi dokunur 25 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu ne korktum görünce valla 14 0 Yanıtla
  • Yusuf Kaplan:
    Bize ne abiiiş 11 0 Yanıtla
  • Ali Gökdemir:
    Ne olduğu belli olmayan adamları haber yapmayın 9 0 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Gerçekse o ablaya ben koyayim 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:56 MasterChef’te yüzü yanan Beyza’dan haber var MasterChef'te yüzü yanan Beyza'dan haber var
12:46 İmamoğlu’ndan ’’Siyasetini tasvip etmiyorum’’ diyen Bahçeli’ye jet yanıt İmamoğlu'ndan ''Siyasetini tasvip etmiyorum'' diyen Bahçeli'ye jet yanıt
11:19 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
10:54 Devlet Bahçeli, Öcalan’a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım Devlet Bahçeli, Öcalan'a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım
10:43 Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan kameralar önünde Erdoğan’a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
18:06 Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş
18:04 İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen’in son röportajı İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen'in son röportajı
17:20 Milli futbolcu, devre arasında Liverpool’a gidiyor Milli futbolcu, devre arasında Liverpool'a gidiyor
17:14 Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek
17:12 60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti 60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti
17:09 TİM Başkanı Gültepe’den ’’faiz’’ çıkışı: Ülke batıyor TİM Başkanı Gültepe'den ''faiz'' çıkışı: Ülke batıyor
17:02 DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu
17:00 Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı
16:48 Belediyenin ihalesinde tepki çeken şart Belediyenin ihalesinde tepki çeken şart
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 13:25:31. #1.13#
SON DAKİKA: Murat Övüç başörtüsü taktı, fiyatı tarzının önüne geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.