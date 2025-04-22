Murat Övüç konserde yere kapaklandı

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Ankara'daki konserinde bir kez daha "nasıl gündem olunur?" sorusuna canlı performansla cevap verdi. Sahneye çıkan Övüç, her zamanki gösterişli tarzı ve abartılı mimikleriyle dikkat çekerken bu kez kelimenin tam anlamıyla ayağı kaydı.

KORKUTAN ANLAR

Dengesini kaybedip yere düşen Övüç'ü görevliler son anda tutmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. O anlar salondaki izleyiciler tarafından anında cep telefonlarına kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Murat Övüç konser sonrası sosyal medya hesabından yaşananları, "Sahnede nazara geldim düştüm" notuyla paylaştı.