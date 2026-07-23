Hitit Festivali\'nde Musa Eroğlu rüzgarı esti

ÇOrum'da gerçekleştirilen 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kapsamında sahne alan Musa Eroğlu, türkülerini alanı dolduran binlerce kişi için söyledi.

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali'nde Türk Halk Müziği Sanatçısı Musa Eroğlu sahne aldı. Kadeş Barış Meydanı'nda gerçekleştirilen konser öncesinde yöresel halk oyunları gösterileri sahnelendi. Daha sonra gerçekleştirilen konserde Eroğlu, türkülerini Çorumlular için söyledi. Alanı dolduran binlerce kişi Eroğlu'nun şarkılarına eşlik edip cep telefonlarından çektikleri fotoğraflar ve videolarla geceyi ölümsüzleştirdi.

Musa Eroğlu'na sahnede teşekkür eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Parmakla gösterilen sanatçılardan bir tanesi olan, duruşuyla sesiyle sazıyla ve sözüyle anadolu irfanını Anadolu'nun güzelliklerini gönlünden yüreğinden diline döşeyen büyük bir sanatçıyı Çorum'da ağırlamaktan büyük bir gurur ve şeref duyuyorum" dedi. - ÇORUM