Müşerref Akay'ın yeğeni Şenay Akay'dan yıllar sonra gelen hala itirafı: Kıyafetlerime kızardı

Güzelliği ve fiziği ile bir döneme damga vuran model Şenay Akay ile usta sanatçı Müşerref Akay, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Şenay Akay, sektörde her daim halasının gölgesini hissettiğini bazı kıyafetlerinden dolayı kendisine kızdığını söyledi.

"SEKTÖRÜN GETİRDİKLERİNDEN DOLAYI PODYUMDAN UZAKLAŞTIM"

Podyumlardan neden uzaklaştığını anlatan Şenay Akay, "Elimi eteğimi çekmedim aslında. Ben işimi çok severek yaptım ama özellikle de bizim ülkemizde bu sektörün gerektirdiği şeyler biraz zor. Ben evimde olup huzurlu olmayı çok seven biriyim. Tercih etmedim diyebilirim. Evlilik hayatı, sakinlik, huzur, kendine dönme ve dinginlik daha iyi geldi. Ben uzun yıllar çalıştığım için aile özlemi çok çektim. Podyumu hiç özlemiyorum. Ben sektörün gerektirdiği şeyleri istemiyorum" dedi.

"HALAM MÜŞERREF AKAY, BAZI KIYAFETLERİMDEN DOLAYI KIZDI"

Akay, Kalaycıoğlu'nun "Podyuma çıkmadan önce kıyafetleri gördüğünde 'halam görürse yandım ben' dediğin oldu mu?" sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti: "Demez olur muyum? Hemen hepsinde söyledim. Halamın kıyafetten ziyade mesleğime ve bana her zaman çok saygı duydu. Halam bana her zaman gölgesini hissettirdi ama karakterime, mesleğime ve karakterime baskı kuracak ya da manipüle edecek şekilde yapmadı. Tamamen koruma kalkanı olarak yaptığı hissetti. Halamın derdi hiçbir zaman benim giydiğim kıyafet olmadı. Çok değerli modacı ve tasarımcılarla çalıştım. Halam bana hiçbir zaman 'bunu neden giydin?' diye kızmadı. Halam bana 'doğru yerde, doğru zamanda, doğru şekilde giymemişsin kızım' diyerek kızdı bana."