Mustafa Ceceli'den ''Hayatınızı anlatan filmde kim oynasın?'' sorusuna sürpriz yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Mustafa Ceceli'den ''Hayatınızı anlatan filmde kim oynasın?'' sorusuna sürpriz yanıt

Mustafa Ceceli\'den \'\'Hayatınızı anlatan filmde kim oynasın?\'\' sorusuna sürpriz yanıt

Geçtiğimiz akşam İstanbul'da gazino sahnesine çıkan Mustafa Ceceli, ''Hayatınızı anlatan filmde kimin oynamasını isterdiniz?'' sorusuna yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, ''30 yıl sonrayı görmek çok zor ama ben kendi hayatımı kendim oynamayı tercih ederim'' dedi.

23.11.2024 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2008 yılında Limon Çiçekleri şarkısıyla adını duyuran, 'Eksik' 'Hüsran' 'Maşallah' gibi hit şarkılara imza atan Mustafa Ceceli, önceki akşam İstanbul'un ünlü gazinolarından birinde sahne aldı.

'ÇOK BÜYÜK TRAVMALARIM OLMADI'

Program öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mustafa Ceceli, 'Hayatınızı anlatan bir film yapılsa kim oynardı?' sorusuna yanıt verdi. Ceceli, ''Beni yarın gömersen birini söyleyebilirim ama 30 yıl sonrayı görmek çok zor. Bugünün koşullarında kim oynar bilmiyorum ama ben kendi hayatımı kendim oynamayı tercih ederim. Hayatımda çok büyük travmalarım olmadı. İnsanların öyle acıları var ki. Bence komik bir şey seyredersiniz acı dolu bir şey seyretmezsiniz yani.'' diye konuştu.

Mustafa Ceceli, İstanbul, Magazin, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mustafa Ceceli'den ''Hayatınızı anlatan filmde kim oynasın?'' sorusuna sürpriz yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • İSMAİL BOZKURT:
    Senin hayatını napalım biz ya sanki çok büyük eserler bıraktın. 7 0 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Hayatı film çekilecek adam mı kalmadı.Sen kimsin ne yaşamışsın ki.... 3 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Boş Adam 1 0 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Sen kimsin ki,hayatını çeksinler.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:55 Fırat Sarı’dan çelişkili ifadeler Bebek ölümlerini sordular konuyu değiştirdi Fırat Sarı'dan çelişkili ifadeler! Bebek ölümlerini sordular konuyu değiştirdi
15:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilk yorum
14:32 Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil
13:18 İstanbul’da kar yağışı etkili oldu İstanbul'da kar yağışı etkili oldu
20:54 Yenidoğan çetesinin yargılandığı davada 5. gün sona erdi İşte tüm detaylar Yenidoğan çetesinin yargılandığı davada 5. gün sona erdi! İşte tüm detaylar
20:38 Tunceli ve Ovacık Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı
20:22 Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarının yerlerine gelen isimler ve kayyum gerekçeleri belli oldu Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarının yerlerine gelen isimler ve kayyum gerekçeleri belli oldu
20:01 İçişleri Bakanlığı, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atadı İçişleri Bakanlığı, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atadı
19:53 Putin tehditlerine devam ediyor: Rusya’nın yeni füze sistemini engelleyebilecek savunma sistemi yok Putin tehditlerine devam ediyor: Rusya'nın yeni füze sistemini engelleyebilecek savunma sistemi yok
19:41 ’Diplomatım’ diyen şüphelinin üzerinden 70 kilo altın çıktı 'Diplomatım' diyen şüphelinin üzerinden 70 kilo altın çıktı
19:08 Ersin Aka’ya silahlı saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı Ersin Aka'ya silahlı saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
18:38 2 sevgilinin sır ölümü Vücutlarında dikkat çeken izler var 2 sevgilinin sır ölümü! Vücutlarında dikkat çeken izler var
18:37 Örgütün 2 numarası İlker Gönen’den pişkin ifade: Aileler galeyana getirildi, kim bize sahip çıkacak Örgütün 2 numarası İlker Gönen'den pişkin ifade: Aileler galeyana getirildi, kim bize sahip çıkacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 16:20:18. #1.12#
SON DAKİKA: Mustafa Ceceli'den ''Hayatınızı anlatan filmde kim oynasın?'' sorusuna sürpriz yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.