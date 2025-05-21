Mustafa Ceceli, mağaza açılışında sevenleriyle buluştu - Son Dakika
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Mustafa Ceceli, mağaza açılışında sevenleriyle buluştu

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Mustafa Ceceli, mağaza açılışında sevenleriyle buluştu

Bir dönemin listeleri altüst eden ismi Mustafa Ceceli, sahnelerini artık stadyumlardan mobilya mağazası açılışlarına taşıdı. Erzurum'daki bir mağaza açılışında verdiği mini konser, sanatçının kariyerindeki dikkat çekici dönüşümün son halkası oldu.

21.05.2025 10:52  Güncelleme: 10:58
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Bir dönemin müzik listelerini altüst eden, dev salonlarda konserler veren ve biletleri günler öncesinden tükenen Mustafa Ceceli, uzun bir aranın ardından bu kez Erzurum'da bir mobilya mağazası açılışında sahne aldı.AVM önünde toplanan kalabalığa sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, etkinliğe renk kattı.

Mustafa Ceceli, mağaza açılışında sevenleriyle buluştu


KISA SÜREDE SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ancak sosyal medyada paylaşılan görüntüler, nostaljik bir ilgi kadar eleştirel yorumları da beraberinde getirdi. Özellikle X (eski Twitter) platformunda yapılan yorumlarda, "Bir zamanların yıldızı şimdi AVM açılışlarında sahne alıyor", "Nereden nereye..." ve "Ceceli'ye bunun yapan hayat bize neler yapmaz" gibi ifadeler dikkat çekti. Bazı kullanıcılar ise Ceceli'nin hâlâ güçlü bir sahne enerjisine sahip olduğunu belirterek, geçmişe dair hoş bir anı yaşadıklarını söyledi.

Mustafa Ceceli, mağaza açılışında sevenleriyle buluştu

Mustafa Ceceli'den etkinliğe ilişkin herhangi bir açıklama gelmezken, söz konusu sahne performansı sanatçının kariyerinde yeni bir dönemi mi işaret ediyor sorusunu da gündeme taşıdı. Açılışta çekilen videoların kısa sürede binlerce etkileşim alması, Ceceli'nin hâlâ geniş bir kesim tarafından ilgiyle takip edildiğini de gösterdi.

Sosyal medya kullanıcılarının bazı yorumları şöyle:

Mustafa Ceceli, mağaza açılışında sevenleriyle buluştu
Mustafa Ceceli, mağaza açılışında sevenleriyle buluştu
Mustafa Ceceli, mağaza açılışında sevenleriyle buluştu
Mustafa Ceceli, mağaza açılışında sevenleriyle buluştu
Mustafa Ceceli, mağaza açılışında sevenleriyle buluştu

Mustafa Ceceli, Magazin, Erzurum, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mustafa Ceceli, mağaza açılışında sevenleriyle buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • özgür Akdeniz:
    Yalaka olan böyle şaklaban olur işte... 1 2 Yanıtla
  • Objektif Yorumcu:
    adam parasına bakar, düştüğü durumda ne ar adam işini yapıyo. konser verse bir sürü iş kazanacağı 2 milyon taş çatlasa o parayıda ekibe dağıtsa ne kalacak. burada almıştır 2-3 milyonu 1 saz hop oldu bitti temiz para misss 1 0 Yanıtla
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