Sinan Güleryüz Müjdeyi Verdi - Son Dakika
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Sinan Güleryüz Müjdeyi Verdi

26.09.2022 01:32
Sinan Güleryüz Müjdeyi Verdi

Müzisyen Sinan Güleryüz geride bıraktığımız günlerde Watergarden İstanbul'da objektiflere yansıdı.

Emre Kınay'ın da sahibi olduğu Dudu Restoran'da sahne alan şarkıcı sahne öncesi gazetecilerle sohbet etmeyi ihmal etmedi. Sahnelerinin devam ettiğini dile getiren Sinan Güleryüz, oyuncu eşi Özge Özder ile yeni projesini de açıkladı. Güleryüz; "Konserlerimiz, sahnelerimiz devam ediyor. En son çıkardığım 'Anılarımız' adlı şarkının klip çekimlerini bitirdik. Önümüzdeki günlerde çıkacak" dedi. Güleryüz, eşi Özge ile yılbaşında yeni yıl sürprizi olarak birlikte söyledikleri bir şarkıyı çıkaracaklarının da müjdesini verdi.

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Kaynak: Snob Magazin

Özge Özder, Emre Kınay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sinan Güleryüz Müjdeyi Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinan Güleryüz Müjdeyi Verdi - Son Dakika
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