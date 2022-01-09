Naime'yi özleyenler! Ecem Erkek ve Hasan Can Kaya yeni dizi için kolları sıvadı!

Show Tv'de yayınlanan eğlence programı Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Naime karakteri ile büyük bir hayran kitlesi yakalayan oyuncu bu programdan ayrıldıktan sonra yeni dizi hazırlıklarına başladı.

Başarılı oyuncunun Güldür Güldür Show'dan ayrılması şaşırtıcı bir gelişme olarak gündeme gelmişti. Farklı projelerde olmak istediğini birçok kez dile getiren Ecem Erkek sonunda aradığı diziyi buldu.

Exxen platformunda yayınlanacak Aşk Kumardır dizisinin çekimlerine başlayan Ecem Erkek'in partneri Hasan Can Kaya oldu.

Dizinin oyuncuları arasında Barış Yıldız, Seda Türkmen, Efe Tunçer, Elif Andaç Çam ve Emre Taştekin de bulunuyor. Ecem Erkek, dizinin oyuncuları ile çekimlerin başladığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla da duyurdu.