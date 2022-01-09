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Naime'yi özleyenler! Ecem Erkek ve Hasan Can Kaya yeni dizi için kolları sıvadı! - Son Dakika

Naime'yi özleyenler! Ecem Erkek ve Hasan Can Kaya yeni dizi için kolları sıvadı!

09.01.2022 17:56
Naime'yi özleyenler! Ecem Erkek ve Hasan Can Kaya yeni dizi için kolları sıvadı!

Güldür Güldür Show'daki 'Naime' rolüyle izleyicinin gönlünde taht kuran oyuncu Ecem Erkek ekrana dönmeye hazırlanıyor. Naime karakteri ile milyonların sevgilisi haline gelen oyuncu büyük beğeni toplamıştı. Başarılı oyuncu şu sıralar yeni dizi heyecanı yaşıyor. Ecem Erkek yeni dizisinde komedyen Hasan Can Kaya ile partner oluyor.

Show Tv'de yayınlanan eğlence programı Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Naime karakteri ile büyük bir hayran kitlesi yakalayan oyuncu bu programdan ayrıldıktan sonra yeni dizi hazırlıklarına başladı.

Başarılı oyuncunun Güldür Güldür Show'dan ayrılması şaşırtıcı bir gelişme olarak gündeme gelmişti. Farklı projelerde olmak istediğini birçok kez dile getiren Ecem Erkek sonunda aradığı diziyi buldu.

Naime'yi özleyenler! Ecem Erkek ve <a class='keyword-sd' href='/hasan-can-kaya/' title='Hasan Can Kaya'>Hasan Can Kaya</a> yeni dizi için kolları sıvadı!

Exxen platformunda yayınlanacak Aşk Kumardır dizisinin çekimlerine başlayan Ecem Erkek'in partneri Hasan Can Kaya oldu.

Dizinin oyuncuları arasında Barış Yıldız, Seda Türkmen, Efe Tunçer, Elif Andaç Çam ve Emre Taştekin de bulunuyor. Ecem Erkek, dizinin oyuncuları ile çekimlerin başladığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla da duyurdu.

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Hasan Can Kaya, Ecem Erkek, Exxen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Naime'yi özleyenler! Ecem Erkek ve Hasan Can Kaya yeni dizi için kolları sıvadı! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Naime'yi özleyenler! Ecem Erkek ve Hasan Can Kaya yeni dizi için kolları sıvadı! - Son Dakika
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