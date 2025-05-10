Namaz Psikolojisi Konferansı Termelilere İlgiyle Karşılandı

Samsun Terme Kent Konseyi'nin düzenlediği kültürel etkinlikler çerçevesinde, yazar ve konuşmacı Dr. Senai Demirci "Namaz Psikolojisi" konulu sunumuyla Termelilerle buluştu.

Terme Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda Dr. Senai Demirci, namazın sadece bir ibadet değil, aynı zamanda insanın ruhsal dünyasına hitap eden, iç huzuru sağlayan ve psikolojik olarak dengeleyen bir eylem olduğunu vurguladı.

Sunumunda stres, kaygı ve zihinsel yorgunlukla başa çıkmada namazın rolünü anlatan Dr. Demirci, dinleyicilere ibadetin farklı bir boyutunu etkileyici anlatımıyla aktardı. Program, Termelilerden yoğun ilgi gördü.

Etkinliğin açılışında konuşan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Kent Konseyimiz çok kıymetli etkinliklere imza atıyor. Bugün de değerli hemşehrimiz Dr. Senai Demirci'yi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Terme Kent Konseyi Başkanı Dilek Aydın ise, amaçlarının şehrin manevi hayatına katkı sağlamak olduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Etkinliğin sonunda katılımcılar, Dr. Demirci ile birebir sohbet edip sorularını yöneltme imkanı buldu. - SAMSUN