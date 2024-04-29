Nazan Öncel, Zamansız Şarkılarını Sevenleriyle Buluşturdu - Son Dakika
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Nazan Öncel, Zamansız Şarkılarını Sevenleriyle Buluşturdu

Nazan Öncel, Zamansız Şarkılarını Sevenleriyle Buluşturdu

Nazan Öncel, 'Seni Bugün Görmem Lazım' şarkısıyla başladığı konserinde, geçmişten günümüze dillere pelesenk olmuş zamansız şarkılarını binlerce seveniyle birlikte seslendirdi. Sahnedeki enerjisi ve danslarıyla da geceye renk katan Öncel, harika performansıyla dakikalarca alkışlandı. Konuşmasında, şarkılarla aralarında sağlam bir bağ olduğunu belirten sanatçı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

29.04.2024 19:09
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Programına "Seni Bugün Görmem Lazım" şarkısıyla başlayan Nazan Öncel, yeni ve geçmişten günümüze dillere pelesenk olmuş zamansız şarkılarını dinlemeye gelen binlerce seveniyle hep bir ağızdan seslendirdi.

Muhteşem yorumunun yanı sıra sahnedeki enerjisi ve danslarıyla da geceye renk katan Öncel, harika performansıyla dakikalarca ayakta alkışlandı.

"Ayaklarımda babetlerimle çocuk yaşta sahneye çıktığımda eğer kazara popüler bir figür olarak sizlerle tanışsaydım adım küçük Nazan'a çıkacaktı direkten dönmüşüm, sokak kızı olmuşum. Şarkılarla aramızda sağlam bir asma köprü kurarak hep beraber bugünlere geldik; ne yaptıysak beraber yaptık" dedi.

Konuşmasının ardından hayranlarının tezahüratları eşliğinde "Sokak Kızı" şarkısını seslendiren Nazan Öncel, konser alanını hınca hınç dolduran kalabalığa unutulmaz bir gece yaşattı.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Nazan Öncel, Zamansız Şarkılarını Sevenleriyle Buluşturdu - Son Dakika

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