Nazan Şoray'dan Türkan Şoray'la küslük iddialarına yanıt: Ablama aşığım - Son Dakika
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Nazan Şoray'dan Türkan Şoray'la küslük iddialarına yanıt: Ablama aşığım

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Nazan Şoray\'dan Türkan Şoray\'la küslük iddialarına yanıt: Ablama aşığım
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1 yorum

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ile kardeşi Nazan Şoray'ın küs olduğu iddialarına yanıt geldi. Ablasıyla arasında herhangi bir sorun bulunmadığını söyleyen Nazan Şoray, "Ben ablama aşığım" sözleriyle dikkat çekti. Ünlü isim, Türkan Şoray'a neden hiçbir konuda hayır diyemediğini de anlattı.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Türkan Şoray ile kardeşi Nazan Şoray'ın arasının bozuk olduğu yönündeki iddialar bir süredir konuşuluyordu. Muhabir Akif Yaman'a açıklamalarda bulunan Nazan Şoray, ablasıyla küs olduğu yönündeki söylentileri yalanlayarak aralarındaki sevgi ve saygı bağını anlattı.

"BEN ABLAMA AŞIĞIM"

Küslük iddialarına yanıt veren Nazan Şoray, "Olsun söylenti olacak yani, ona yapacak bir şey yok ama ben ablama aşığım" ifadelerini kullandı. Ablasıyla aralarının her zaman iyi olduğunu belirten Şoray, "Öyle bir şey söz konusu olamaz, bizim aramızda bir saygı vardır" diyerek aralarında herhangi bir kırgınlık bulunmadığını vurguladı.

"ABLAMIN KARŞISINDA HİÇBİR ŞEYE HAYIR DİYEMEM"

Türkan Şoray ile ilişkisini anlatan Nazan Şoray, aile kültürlerine de değindi. Çerkez kökenli olduklarını belirten ünlü isim, "Yani biz Çerkezlerde, Çerkez kökenli bir aile olduğumuz için saygımız da en önde gelir. O yüzden ben ablamın karşısında hiçbir şeye hayır diyemem" dedi.

Muhabirin "Her zaman evet midir efendim?" sorusuna ise "Evet" yanıtını verdi.

ABLASINI DÖRT KELİMEYLE ANLATTI

Röportaj sırasında Türkan Şoray denildiğinde aklına gelen ilk üç şey sorulan Nazan Şoray, ablasını "Sevgi, sıcaklık, şefkat, sahiplenmek" sözleriyle anlattı. Üç kelime yerine dört kelime söyleyen Şoray, "Dört tane şey söyledim" diyerek gülümsedi.

Türkan ŞorayNazan ŞorayMagazinSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ibrahim Yarbey Ibrahim Yarbey:
    Bu haber 3. sinif olmayi zorlar :)) 1 0
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