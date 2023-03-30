Nihat Doğan'dan Mabel Matiz'e dev teklif! 100 bin dolar veririm - Son Dakika
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Nihat Doğan'dan Mabel Matiz'e dev teklif! 100 bin dolar veririm

30.03.2023 09:38

Katıldığı canlı yayında Mabel Matiz'in "Antidepresan" şarkısını söyleyerek sosyal medyada geniş yankı uyandıran Nihat Doğan'dan yeni hamle geldi. Halkın şarkıyı kendisi sayesinde sevdiğini dile getiren Doğan, Matiz'e, "Antidepresan için Mabel Matiz 100 bin dolar veririm" sözleriyle çağrıda bulundu.

Haftalar önce katıldığı canlı yayında Mabel Matiz'in "Antidepresan" şarkısını canlı olarak söyleyen Nihat Doğan, dakikalar içinde sosyal medyada gündem olmuş birçok ünlü isim sesi kullanarak videolar çekmişti. Sesiyle günlerce konuşulan Nihat Doğan, YouTube'da yayınlanan Konuşa Konuşa programına telefonla bağlanarak Mabel Matiz'e seslendi.

"ŞARKI İÇİN 100 BİN DOLAR VERİRİM"

Halkın Antidepresan şarkısını kendisi sayesinde benimsediklerini söyleyen Nihat Doğan, "Şarkı Nihat Doğan'la birlikte yeniden ayağa kalktı. O yüzden mukayese kabul etmiyorum. Halka rağmen bir şey yapılmaz, halk ne diyorsa odur. Halk Nihat Doğan demiş. Daha bunun tartışması olur mu?" dedi. Şarkıcı, "Antidepresan için Mabel Matiz 100 bin dolar verir misin?" sorusuna "Veririm. Siz de çıtayı baya yükselttiniz" cevabını verdi.

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Nihat Doğan gözünü Antidepresan şarkısına dikti! Mabel Matiz'e 100 bin dolar teklif etti Nihat Doğan gözünü Antidepresan şarkısına dikti! Mabel Matiz'e 100 bin dolar teklif etti

Mabel Matiz, Nihat Doğan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nihat Doğan'dan Mabel Matiz'e dev teklif! 100 bin dolar veririm - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nihat Doğan'dan Mabel Matiz'e dev teklif! 100 bin dolar veririm - Son Dakika
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