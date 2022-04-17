Nisa'dan Survivor'daki eski sevgilisi Barış için çok konuşulacak sözler: Kadınları döven adam kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor - Son Dakika
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Nisa'dan Survivor'daki eski sevgilisi Barış için çok konuşulacak sözler: Kadınları döven adam kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor

17.04.2022 23:47

Survivor All Star 2022'de kaybedilen bir oyundan sonra Barış Murat Yağcı, Gönüllüler takımını teselli etmeye gitti. O görüntülere çok sinirlenen Nisa Bölükbaşı, "Çıldıracağım. Bak sinirleniyorum. Kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor" dedi.

Survivor 2020'de mücadele eden ve yarışma bittikten sonra 6 ay aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, All Star 2022'de karşı takımlarda mücadele ediyor.

BARIŞ, KAYBEDEN GÖNÜLLÜLER TAKIMINI TESELLİ ETTİ

Programın bu akşamki bölümünde Barış Murat Yağcı, kaybeden Gönüllüler takımını teselli etti. O anları gören Yağcı'nın eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı çılgına döndü.

"KADINLARI DÖVEN ADAM, KADINLAR AĞLIYOR DİYE ŞOV YAPIYOR"

Sinirleri bozulan Nisa, "Çıldıracağım. Barış, kadınları döven insan, ağlatan insan, şu an ne yapıyor? Bak sinirleniyorum. Kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor" ifadelerini kullandı.

Nisa'dan Survivor'daki eski sevgilisi Barış için olay yorum: Kadınları döven adam kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor

HAYATIMIN EN KÖTÜ 1 SENESİ DEMİŞTİ

Aylar önce Nisa Bölükbaşı, özel hayatıyla ilgili olay itiraflarda bulunarak Barış Murat Yağcı ile ilişkisini "Hayatımın en kötü 1 senesi" olarak tanımlamış ve Barış'ın sürekli telefonlarını karıştırdığını, mesajlarını okuduğunu ifade etmişti.

"NELER ÇEKTİĞİMİ KİMSE BİLEMEZ"

Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Nisa Bölükbaşı, "Benim 1 senedir bu Konuyla ilgili neler çektiğimi kimse bilemez. Hayatımın en kötü 1 senesini geçirdim onun yüzünden. Çünkü telefonlarımı falan da karıştırıyordu, şifremi değiştirip yine karıştırıyordu. Annemle konuşmalarım Çekçe, onları bile tercüme ettirip bakıyordu ne diyorum diye" demişti.

Nisa'dan Survivor'daki eski sevgilisi Barış için olay yorum: Kadınları döven adam kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor
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Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı, Survivor, Star, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nisa'dan Survivor'daki eski sevgilisi Barış için çok konuşulacak sözler: Kadınları döven adam kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor - Son Dakika


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