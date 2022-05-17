Nişan töreninde damadına elini öptürmemesi dikkat çekmişti! Tatlıses: Bilen bilir kimseye öptürmem - Son Dakika
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Nişan töreninde damadına elini öptürmemesi dikkat çekmişti! Tatlıses: Bilen bilir kimseye öptürmem

17.05.2022 16:29

Kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in nişan töreninde damadının elini öpmesine izin vermeyen İbrahim Tatlıses bu görüntüyle ilgili spekülasyonların üretilmesi üzerine sosyal medya hesabından "Kimseye elimi öptürmüyorum, damadım çok edepli biri" açıklaması yaptı.

İbrahim Tatlıses'in seneler önce ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak Tatlıses, dün akşam 7 yıllık sevgilisi Levent Dörter ile nişanlandı. Nişan töreninde yüzüklerin kurdelesini kesen Tatlıses'in damadına elini öptürmediği görüntü sosyal medyada gündem oldu.

DAMADINA ELİNİ ÖPTÜRMEDİ

Uzun süredir aşk yaşayan ikili, dün akşam bir kırda nişan töreni yaptı. Yakın çevresinin katıldığı törende kırmızı kabarık bir elbise tercih eden Çıtak, kıvırcık saçlarına da ilginç bir at kuyruğu yaptırdı. Yaz aylarında düğün yapmayı planlayan çiftin nişan kurdelesini ise İbrahim Tatlıses kesti. Usta sanatçı kurdeleyi kestikten sonra elini öpen kızını tutarak alnından öptü. Levent Dörter de Tatlıses'in elini öpmek istedi ancak İmparator damadını geri çevirerek yanaklarından öptü.

*#arabaslik*1178*#arabaslik*

Görüntülerin televizyon programlarında ve sosyal medyada hızla yayıldığını gören İbrahim Tatlıses ise Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Hakkındaki haberlere sinirlenen Tatlıses, "Ben sadece damadıma değil kimseye el öptürmem bunu da tüm camia bilir. Ayrıca damadım da çok terbiyeli ve edepli bir delikanlıdır" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses kızına elini öptürürken, damadına elini uzatmadı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sevgilisi ile sesiz sedasız nişanlandı! Törene Dilan'ın saçları damga vurdu
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İbrahim Tatlıses kızına elini öptürürken, damadına elini uzatmadı İbrahim Tatlıses kızına elini öptürürken, damadına elini uzatmadı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sevgilisi ile sesiz sedasız nişanlandı! Törene Dilan'ın saçları damga vurdu İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sevgilisi ile sesiz sedasız nişanlandı! Törene Dilan'ın saçları damga vurdu

İbrahim Tatlıses, Levent Dörter, Dilan Çıtak, Magazin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nişan töreninde damadına elini öptürmemesi dikkat çekmişti! Tatlıses: Bilen bilir kimseye öptürmem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nişan töreninde damadına elini öptürmemesi dikkat çekmişti! Tatlıses: Bilen bilir kimseye öptürmem - Son Dakika
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