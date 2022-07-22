Nişanlısından Hamile Olan Ünlü Oyuncu Sessizliğini Bozdu - Son Dakika
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Nişanlısından Hamile Olan Ünlü Oyuncu Sessizliğini Bozdu

22.07.2022 15:00
Nişanlısından Hamile Olan Ünlü Oyuncu Sessizliğini Bozdu

2 aylık hamile olan oyuncu Yağmur Ün'ün "Zevcat' adlı sinema filminin kadrosundan çıkarıldığı iddia edilmişti. Yağmur Ün'den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt geldi. İşte detaylar...

Yağmur Ün'ün nişanlısından 2 aylık hamile olduğu haberleri sette krize yol açmıştı.

Başrol oyuncusu Cemal Hünal'ın "Hamile bir kadınla darp sahnelerinde oynamam riskli olur" diyerek Ün'ün filmde oynamasını istemediği ve onun yerine Bahar Şahin'le anlaşıldığı iddia edilmişti.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Filmin yönetmeni Beyza Er ile poz veren Oyuncu, "Filmin çekimlerine başladık. Keyifli bir set günü yaşadık. Çok güzel bir filme imza atacağımıza inanıyorum. Her şey yolunda" diyerek ayrılık iddiasını yalanladı.

EKİM AYINDA VİZYONA GİRECEK

Senaryosunu Mert Selek ve Meryem Beyza Er'in birlikte kaleme aldığı "Zevcat" ekim ayında Amerika ve Türkiye'de vizyona girecek ve sinema severlerin beğenisine sunulacak.

Güçlü kadrosuyla dikkat çeken filmde Cemal Hünal, Hande Subaşı, Bahar Şahin, Yağmur Ün, Ebrar Alya Demirbilek, gibi isimler yer alıyor.

ZEVCAT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yapımcılığını İlter Aykaç ve Erol Akyürek'in üstlendiği Altayaz Production ve Kum Film imzalı film, girişimcilik kursunu yeni bitirmiş 'Bahar'ın hikayesini anlatıyor.

Bahar, kendi atölyesini açma hayalleriyle yaşarken yolu evli ve çocuklu Kadir'le kesişiyor.

Senaryosunu Mert Selek ve Meryem Beyza Er'in birlikte kaleme aldığı "Zevcat" Amerika ve Türkiye'de vizyona girecek.

YAĞMUR ÜN KİMDİR?

Yağmur Ün, 4 Kasım 1995 İstanbul doğumludur. Genç oyuncu, Üsküdar Ticaret Lisesi'nin ardından Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Evlerinde çok sayıda dizi ve film çekilmesi nedeniyle oyunculuğa küçük yaşlarda başlamıştır.

Alemin Kralı dizisindeki Ahsen rolüyle üne kavuşan Yağmur Ün, Kırgın Çiçekler dizisiyle başarısını devam ettirdi. Söz, Kalk Gidelim, Haziran Gecesi gibi tanınmış dizilerde de rol alan Yağmur Ün, son olarak 2021 yapımı Her Şey Dahil filminde Elif karakterini canlandırdı.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Nişanlısından Hamile Olan Ünlü Oyuncu Sessizliğini Bozdu - Son Dakika

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