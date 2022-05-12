Normal hayata hemen uyum sağladı! Survivor'dan dönen Berna Keklikler'den banyo pozu - Son Dakika
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Normal hayata hemen uyum sağladı! Survivor'dan dönen Berna Keklikler'den banyo pozu

12.05.2022 18:58

Survivor 2022 All Star'da adadan elenen ve İstanbul'a dönen Berna Keklikler, normal hayata hemen uyum sağladı. Keklikler, banyoda çekildiği dekolteli fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Survivor, bu sene de oldukça kıyasıya geçti. Yarışmaların ortalarına kadar gelen isimlerden biri de Berna Keklikler oldu. Fakat Keklikler, geçtiğimiz haftalarda elenerek adaya veda etti.

DERİN DEKOLTELİ PAYLAŞIM

Sosyal medyada 400 bine yakın takipçisi olan Survivor yarışmacılarından Berna Keklikler'in bu kez derin göğüs dekolteli paylaşımı olay oldu.

DİŞ FIRÇALARKEN ÖZÇEKİM YAPTI

Diş fırlarken banyoda paylaşım yapan ve beyaz elbisesiyle görenleri mest eden Keklikler, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı.

İşte Keklikler'in o pozu:

Survivor'dan gelir gelmez normal hayata hızlı giriş yaptı! Berna Keklikler'den banyo pozu
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Berna Keklikler, Survivor, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Normal hayata hemen uyum sağladı! Survivor'dan dönen Berna Keklikler'den banyo pozu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Normal hayata hemen uyum sağladı! Survivor'dan dönen Berna Keklikler'den banyo pozu - Son Dakika
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