Survivor, bu sene de oldukça kıyasıya geçti. Yarışmaların ortalarına kadar gelen isimlerden biri de Berna Keklikler oldu. Fakat Keklikler, geçtiğimiz haftalarda elenerek adaya veda etti.
Sosyal medyada 400 bine yakın takipçisi olan Survivor yarışmacılarından Berna Keklikler'in bu kez derin göğüs dekolteli paylaşımı olay oldu.
Diş fırlarken banyoda paylaşım yapan ve beyaz elbisesiyle görenleri mest eden Keklikler, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı.
İşte Keklikler'in o pozu:
Son Dakika › Magazin › Normal hayata hemen uyum sağladı! Survivor'dan dönen Berna Keklikler'den banyo pozu - Son Dakika