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Nurgül Yeşilçay'ın yeni dizisi: Son Nefesime Kadar - Son Dakika

Nurgül Yeşilçay'ın yeni dizisi: Son Nefesime Kadar

26.11.2021 10:11
Nurgül Yeşilçay'ın yeni dizisi: Son Nefesime Kadar

Fox TV'de yayınlanacak ve Nurgül Yeşilay ile Emre Kınay'ın başrolünde yer alacağı yeni dizinin çekimleri yakında başlayacak.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, geçen sezon Fox TV ekranında yayınlanan Kefaret isimli diziyle gündemdeydi. Oyuncu yine başarılı bir işe imza attı ve güçlü bir oyunculuk performansı ile izleyenleri memnun etti.

Nurgül Yeşilçay, Kefaret dizisi sırasında kendisine gelen tiyatro oyunu teklifini de kabul etmişti. 5 yılın ardından yeniden sahnelere Bir Gece Bir Barda isimli oyun ile dönüş yapan Nurgül Yeşilçay'ın partneri ise Afra Saraçoğlu oldu.

EMRE KINAY DİĞER BAŞROL

Son dönemde hem tiyatro hem de diziler derken yoğun bir temponun içinde bulunan oyuncu, yeni bir dizi için de anlaşma yaptı. Pastel Film tarafından hazırlıkları devam eden yeni Fox TV dizisinin adı da belli oldu.

Tiyatro oyunları ile sahne özlemini gideren Nurgül Yeşilçay, hazırlıkları devam eden yeni dizisi için de yakında sete çıkacak. Dizinin 2022 yılının ilk aylarında izleyicilerle buluşması bekleniyor.

Nurgül Yeşilçay'ın yeni dizisi: Son Nefesime Kadar

Nurgül Yeşilçay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nurgül Yeşilçay'ın yeni dizisi: Son Nefesime Kadar - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Nurgül Yeşilçay'ın yeni dizisi: Son Nefesime Kadar - Son Dakika
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