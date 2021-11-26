Nurgül Yeşilçay'ın yeni dizisi: Son Nefesime Kadar

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, geçen sezon Fox TV ekranında yayınlanan Kefaret isimli diziyle gündemdeydi. Oyuncu yine başarılı bir işe imza attı ve güçlü bir oyunculuk performansı ile izleyenleri memnun etti.

Nurgül Yeşilçay, Kefaret dizisi sırasında kendisine gelen tiyatro oyunu teklifini de kabul etmişti. 5 yılın ardından yeniden sahnelere Bir Gece Bir Barda isimli oyun ile dönüş yapan Nurgül Yeşilçay'ın partneri ise Afra Saraçoğlu oldu.

EMRE KINAY DİĞER BAŞROL

Son dönemde hem tiyatro hem de diziler derken yoğun bir temponun içinde bulunan oyuncu, yeni bir dizi için de anlaşma yaptı. Pastel Film tarafından hazırlıkları devam eden yeni Fox TV dizisinin adı da belli oldu.

Tiyatro oyunları ile sahne özlemini gideren Nurgül Yeşilçay, hazırlıkları devam eden yeni dizisi için de yakında sete çıkacak. Dizinin 2022 yılının ilk aylarında izleyicilerle buluşması bekleniyor.